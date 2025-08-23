Trágico choque entre camión y automóvil en la vía Guanujo - Echeandía, provincia de Bolívar

Un camión y un automóvil chocaron trágicamente en la provincia de Bolívar.

Un camión y un automóvil chocaron en la vía que une a Guanujo y Echeandía, en la provincia de Bolívar. El siniestro se registró alrededor de las 04:10 de este sábado 23 de agosto de 2025.

Un automóvil de color azul chocó con un camión cargado de cemento. Los dos ocupantes del vehículo fallecieron en el sitio. Ambos automotores quedaron a un lado de la vía.

El automóvil quedó con la parte frontal destruida. Una mujer fue rescatada por los bomberos y fue trasladada a una casa de salud por la gravedad de sus heridas.

Hasta las 11:20 las autoridades no han detallado el estado de salud de la persona hospitalizada.

La vía fue parcialmente cerrada por la Policía Nacional que acudió al sitio para atender la emergencia y levantar los indicios que permitan determinar las causas del siniestro.