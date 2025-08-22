Cinco personas murieron tras el siniestro de un bus turístico en el norte de Nueva York, EE.UU.
Un trágico siniestro ocurrió en la Interestatal 90 de Pembroke, en EE.UU. Cinco personas fallecieron y otras 40 resultaron heridas.
Un bus turístico se volcó con 54 pasajeros a bordo en Estados Unidos.
22 ago 2025 - 22:02
Un autobús turístico se accidentó, este viernes 22 de agosto del 2025, en el norte del Estado de Nueva York. 54 pasajeros estaban a bordo, de los cuales cinco murieron.
Según la Policía Estatal de Nueva York, el bus regresaba de las Cataratas del Niágara y se siniestró en la Interestatal 90 de Pembroke a unos 40 kilómetros de Búfalo.
Según las primeras investigaciones, el piloto perdió el control durante una distracción y se volcó al intentar evitar chocar contra un arcén de la carretera.
Las cinco personas fallecidas son adultas y aunque no se reveló su identidad se especificó que la mayoría de los pasajeros a bordo eran de origen filipino, chino e indio.
La Policía detalló que una investigación preliminar descartó una falla mecánica o incapacidad del conductor, quien sobrevivió al siniestro.
Además, un servicio de transporte médico de la localidad informó que tres helicópteros y otros servicios terrestres fueron desplazados a la zona para trasladar a más de 40 heridos a diferentes hospitales de la región.
