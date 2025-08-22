Cinco personas murieron tras el siniestro de un bus turístico en el norte de Nueva York, EE.UU.

Un bus turístico se volcó con 54 pasajeros a bordo en Estados Unidos.

Un autobús turístico se accidentó, este viernes 22 de agosto del 2025, en el norte del Estado de Nueva York. 54 pasajeros estaban a bordo, de los cuales cinco murieron.

Según la Policía Estatal de Nueva York, el bus regresaba de las Cataratas del Niágara y se siniestró en la Interestatal 90 de Pembroke a unos 40 kilómetros de Búfalo.

Según las primeras investigaciones, el piloto perdió el control durante una distracción y se volcó al intentar evitar chocar contra un arcén de la carretera.

Las cinco personas fallecidas son adultas y aunque no se reveló su identidad se especificó que la mayoría de los pasajeros a bordo eran de origen filipino, chino e indio.

La Policía detalló que una investigación preliminar descartó una falla mecánica o incapacidad del conductor, quien sobrevivió al siniestro.

Además, un servicio de transporte médico de la localidad informó que tres helicópteros y otros servicios terrestres fueron desplazados a la zona para trasladar a más de 40 heridos a diferentes hospitales de la región.