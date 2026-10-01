Tres incendios forestales permanecen activos en Loja e Imbabura

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que este jueves tres incendios forestales permanecen activos a escala nacional. Dos de ellos están en la provincia de Loja y uno en Imbabura.

En Loja, los incendios activos se localizan en los sectores de Sucre y Carigán. En Imbabura, el evento se mantiene en Imantag, cantón Cotacachi.

Imantag es una zona históricamente afectada por incendios

Imantag aparece entre las parroquias de Cotacachi con antecedentes frecuentes de incendios forestales. La Prefectura de Imbabura ha identificado una zona entre las áreas de la provincia con alta incidencia histórica de este tipo de emergencias.

En marzo de 2026, además, la Prefectura capacitó a 42 brigadistas acciones comunitarias en manejo integral del fuego como parte de las preventivas frente a incendios forestales en la provincia.

Loja mantiene dos focos activos

Los dos incendios reportados en Loja permanecen bajo seguimiento oficial. El saldo difundido por Gestión de Riesgos no detalla todavía la cantidad de hectáreas afectadas, posibles daños a viviendas ni el número de personas movilizadas para combatirlos.

Carigán ya ha registrado incendios forestales importantes en años anteriores. Sin embargo, antecedentes esos no corresponden al evento actual , por lo que no deben utilizarse para estimar la afectación de este 1 de octubre.

Incendios controlados en Chimborazo

El reporte también muestra eventos controlados en Quimiag y Pungal, en Riobamba, Chimborazo.

Gestión de Riesgos señaló que mantiene monitoreo permanente de las emergencias para coordinar las acciones de respuesta.