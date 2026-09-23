Hallan vestigios arqueológicos tras incendio en el Casitagua 

Técnicos del IMP analizan los vestigios arqueológicos hallados tras el incendio en el Casitagua.

El fuego que consumió vegetación en el cerro Casitagua, en el norte de Quito, también dejó al descubierto una evidencia de la historia prehispánica de la capital, informó el Municipio este miércoles 23 de septiembre del 2023.

Técnicos identificaron un tramo de graderío tallado directamente en la roca que podría tener filiación inca.

El hallazgo se produjo después del incendio forestal registrado entre el 17 y el 20 de septiembre de 2026, durante una inspección realizada por técnicos del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) para determinar si las llamas habían afectado sitios arqueológicos de la zona.

La estructura apareció cerca del culunco de Radioloma, en el valle de Lulumbamba. Los culuncos son antiguos senderos utilizados desde tiempos prehispánicos y forman parte de las evidencias arqueológicas existentes en esta zona de Quito.

La vegetación que cubría el sector resultó afectada por el incendio y, tras quedar expuesto el terreno, fue posible identificar el graderío.

Por ahora, no se ha determinado de manera definitiva su antigüedad ni origen. El IMP realizará nuevas acciones técnicas para establecer sus características, importancia y relación con el resto del sitio arqueológico.

¿El incendio afectó sitios arqueológicos del Casitagua?

Tras el incendio, los especialistas recorrieron cuatro sitios arqueológicos ubicados en el área:

Tagshima

Barrio Cuba Alto

Radioloma

Huiyachul, actualmente conocido como Uyachul.

La inspección no encontró afectaciones visibles en superficie en Tagshima y Huiyachul. En Barrio Cuba Alto, las llamas alcanzaron la vegetación, aunque no se identificó material arqueológico incinerado.

En Radioloma también hubo vegetación quemada. Sin embargo, el culunco prehispánico no presenta daños visibles, según la inspección realizada después de la emergencia.

Fue precisamente cerca de este camino ancestral donde los técnicos encontraron el nuevo tramo de graderío.

Casitagua forma parte de un territorio arqueológico

El descubrimiento adquiere relevancia por el contexto arqueológico del valle de Lulumbamba, que comprende sectores de las actuales parroquias rurales de Pomasqui y San Antonio de Pichincha.

En esta zona se han registrado pucarás, culuncos, caminos y espacios habitacionales, evidencias de diferentes períodos de ocupación humana.

Los registros existentes abarcan desde el período Precerámico hasta la época Colonial, es decir, desde 11 000 a. C. hasta 1822. Estas evidencias forman parte del registro que permite reconstruir la historia del territorio que actualmente ocupa Quito.

El propio Casitagua constituye un elemento particular del paisaje. Es una antigua caldera de aproximadamente cinco kilómetros, con presencia de bancos de piedra pómez provenientes de los volcanes Rucu Pichincha y Pululahua. En sus alrededores y flancos orientales existen varios sitios arqueológicos registrados.

Hallazgo arqueológico será incorporado a zona de protección

Después de identificar el graderío de Radioloma, el IMP prevé actualizar la ficha del sitio arqueológico en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador y ampliar el polígono establecido para su protección.

Además, antes de realizar remociones de suelo en las zonas afectadas por el incendio, los propietarios o custodios deberán efectuar las investigaciones arqueológicas correspondientes, conforme a la normativa vigente.