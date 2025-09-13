El montañista Wilson Bustillos murió durante rescate tras ser hallado en Parque Nacional Cajas

Wilson Fernando Bustillos López murió la madrugada del sábado 13 de septiembre de 2025 mientras era rescatado del Parque Nacional Cajas, donde se extravió el pasado domingo.

Luego de cinco días de búsqueda los equipos de rescate dieron con la ubicación de Bustillos y Diego López, montañistas reportados como desaparecidos en la zona de Quithuayco.

Sin embargo, Bustillos, de 68 años, se encontraba muy débil y hubo dificultades en su rescate. De inicio de intentó ingresar en un helicóptero para trasladarlo por vía aérea.

Sin embargo, las condiciones climáticas hicieron imposible el acceso por aire. De acuerdo con Xavier Bermúdez, gobernador de Azuay, "fueron situaciones muy difíciles" las que impidieron el aterrizaje del helicóptero en la zona.

"Teníamos ese gusto de decir bueno, ya está encontrado, lo vamos a hacer, pero obviamente lo difícil que significa regresar una persona en ese estado y terminó de manera fatal", añadió Bermúdez.

El traslado de Bustillos se inició a pie, pero lamentablemente el montañista no resistió y falleció en el camino.

Bustillos fue hallado en la zona de Palmas, en Molleturo. Rescatistas de la empresa municipal de Cuenca Etapa lo encontraron muy débil y fatigado.

Mientras tanto, su compañero Diego Pacheco, de 37 años, llegó por sus propios medios hasta San José de Huigra, en Molleturo, para pedir ayuda.

"Tengo la penosa tarea de comunicar que mi querido hermano Wilson Fernando Bustillos López, no resistió y acaba de fallecer. A todos gracias por su preocupación y oraciones. Que en paz descanse y de Dios goce", escribió Neris Bustillo, hermana del montañista.