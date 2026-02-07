Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Trágico choque entre dos vehículos en la vía Quito - Papallacta, este sábado 7

La vía Quito - Papallacta se llena de neblina cuando las temperaturas bajan drásticamente. Autoridades recomiendan circular con precaución.

La vía Quito - Papallacta fue completamente cerrada por un trágico choque.

Referencial

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

07 feb 2026 - 10:51

Unirse a Whatsapp

Dos vehículos pequeños chocaron trágicamente en la vía Quito - Papallacta, la mañana de este sábado 7 de febrero de 2026, según informó el Cuerpo de Bomberos capitalino.

De acuerdo con el CBQ, el siniestro se registró a la altura de Palugillo, hasta donde acudieron equipos de emergencias para atender a los afectados.

Lamentablemente una persona falleció en el sitio a causa de las heridas que sufrió. Mientras que los paramédicos atendieron a cuatro personas afectadas por el impacto.

La vía fue completamente cerrada al tránsito vehicular, por lo que se recomienda tomar precauciones y circular a baja velocidad.

