Trágico choque entre dos vehículos en la vía Quito - Papallacta, este sábado 7
La vía Quito - Papallacta se llena de neblina cuando las temperaturas bajan drásticamente. Autoridades recomiendan circular con precaución.
La vía Quito - Papallacta fue completamente cerrada por un trágico choque.
Referencial
Actualizada:
07 feb 2026 - 10:51
Dos vehículos pequeños chocaron trágicamente en la vía Quito - Papallacta, la mañana de este sábado 7 de febrero de 2026, según informó el Cuerpo de Bomberos capitalino.
De acuerdo con el CBQ, el siniestro se registró a la altura de Palugillo, hasta donde acudieron equipos de emergencias para atender a los afectados.
Lamentablemente una persona falleció en el sitio a causa de las heridas que sufrió. Mientras que los paramédicos atendieron a cuatro personas afectadas por el impacto.
La vía fue completamente cerrada al tránsito vehicular, por lo que se recomienda tomar precauciones y circular a baja velocidad.
