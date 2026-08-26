Hasta seis horas de viaje por la vía Aloag - Santo Domingo

Alóag–Santo Domingo, un trayecto que conecta a Quito con la provincia Tsáchila y que normalmente tomaba tres horas de viaje, actualmente toma entre cuatro y hasta seis horas.

El incremento del tiempo de desplazamiento se debería a los trabajos viales que se ejecutan en en distintos tramos de la carretera, el principal, la ampliación de 15.01 kilómetros de la vía, en el tramo Unión de Toachi - KFC.

El plazo de ejecución de esta obra es de tres años y se inició en febrero de 2026. Sin embargo, las molestias para quienes circulan por esta carreteran datan del 2025.

Según la Prefectura Tsáchila, la obra tiene un avance del 20% y que actualmente se intervienen tres frentes.

Primero : Sector del KFC, donde se ejecuta la ampliación de la calzada

: Sector del KFC, donde se ejecuta la ampliación de la calzada Segundo : Cerca del Batallón Montúfar, donde se construye un muro de contención

: Cerca del Batallón Montúfar, donde se construye un muro de contención Tercero: En el Km 92, a la altura de Petroecuador.

Además, a estos tramos se suman otros tres puntos que generan gran congestión: el peaje, el puente Delta y el ingreso a la parroquia Alluriquín.

Las condiciones actuales de la carretera en estos sectores generan cuellos de botella, lo que prolonga los tiempos de traslados, especialmente en los fines de semana y feriados.