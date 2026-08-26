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Ecuador

Hasta seis horas de viaje por la vía Aloag - Santo Domingo

La ampliación de la vía Alóag Santo Domingo sería la principal causa para que el viaje de tres horas se incremente a seis horas entre Quito y la provincia Tsáchila. 

Circulación vehicular en la vía Alóag - Santo Domingo.

Prefectura de Pichincha

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

26 ago 2026 - 12:41

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AlóagSanto Domingo, un trayecto que conecta a Quito con la provincia Tsáchila y que normalmente tomaba tres horas de viaje, actualmente toma entre cuatro y hasta seis horas

El incremento del tiempo de desplazamiento se debería a los trabajos viales que se ejecutan en en distintos tramos de la carretera, el principal, la ampliación de 15.01 kilómetros de la vía, en el tramo Unión de Toachi - KFC

El plazo de ejecución de esta obra es de tres años y se inició en febrero de 2026. Sin embargo, las molestias para quienes circulan por esta carreteran datan del 2025. 

Según la Prefectura Tsáchila, la obra tiene un avance del 20% y que actualmente se intervienen tres frentes. 

  • Primero: Sector del KFC, donde se ejecuta la ampliación de la calzada 
  • Segundo: Cerca del Batallón Montúfar, donde se construye un muro de contención 
  • Tercero: En el Km 92, a la altura de Petroecuador. 

Además, a estos tramos se suman otros tres puntos que generan gran congestión:  el peaje, el puente Delta y el ingreso a la parroquia Alluriquín. 

Las condiciones actuales de la carretera en estos sectores generan cuellos de botella, lo que prolonga los tiempos de traslados, especialmente en los fines de semana y feriados. 

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