Trágico accidente en la Vía Alóag - Santo Domingo deja dos fallecidos y cuatro heridos

Tragico accidente en la Vía Alóag - Santo Domingo deja dos fallecidos y cuatro heridos.

Un grave accidente de tránsito se registró la noche del miércoles 12 de agosto en la vía Alóag – Santo Domingo, a la altura del sector de Tandapi, en el cantón Mejía, en la provincia de Pichincha.

El siniestro dejó un saldo de dos personas fallecidas y cuatro heridas, entre ellas dos menores de edad.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional de Tránsito (SIAT), el hecho se tipificó como un choque frontal longitudinal que involucró a tres vehículos: un camión, un remolque y un automóvil particular.

Tras el impacto, el camión y el automóvil resultaron incinerados en la vía.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Mejía (CBM), Policía Nacional, el SIAT, Medicina Legal y ambulancias.

Balance de víctimas y heridos

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas (un hombre y una mujer no identificados), cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue.

Por su parte, los equipos de emergencia atendieron y trasladaron a cuatro heridos a casas de salud:

Un niño de 11 años , con traumatismo craneoencefálico y quemaduras de segundo grado.

, con traumatismo craneoencefálico y quemaduras de segundo grado. Un niño de 10 años , con quemaduras de segundo grado en extremidades inferiores y manos.

, con quemaduras de segundo grado en extremidades inferiores y manos. Una mujer de 37 años , con traumatismo múltiple en rodilla y quemaduras de segundo grado, ingresada al Hospital Enrique Garcés.

, con traumatismo múltiple en rodilla y quemaduras de segundo grado, ingresada al Hospital Enrique Garcés. Un hombre de 42 años , con contusión en el tórax y traumatismos en pie y tobillo, trasladado en vehículo particular al Hospital Enrique Garcés.

Los tres vehículos involucrados fueron retenidos y trasladados al patio de retención vehicular de Calderón para las pericias técnicas correspondientes.

Segundo siniestro por congestión

Tras las labores de socorro, apagado del fuego y limpieza de la calzada por parte de los bomberos, la vía fue declarada habilitada y en condiciones seguras.

Sin embargo, la carga vehicular acumulada por la fila de espera generó un segundo percance hace pocos minutos.

Un autobús de la empresa Flota Imbabura impactó por alcance la parte posterior de una unidad de Trans Esmeraldas.

A pesar de los daños visibles en la estructura, el autobús de Flota Imbabura continuó su avance hacia Quito sin parabrisas.

Asimismo, no se han reportado nuevas víctimas de gravedad por este segundo hecho.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con extrema precaución por el sector de Tandapi debido a la alta densidad de tráfico acumulada en la zona.