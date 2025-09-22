Vías bloqueadas en 5 provincias de Ecuador y violencia en Quito la noche del 22 de septiembre
Las manifestaciones se reactivaron en San Miguel del Común. Ciudadanos mantienen bloqueos viales este lunes 22 de septiembre.
Ecuador vive el primer día del paro nacional marcado por la violencia.
22 sep 2025 - 22:55
Las protestas en Ecuador se tornaron violentas el lunes 22 de septiembre del 2025. Otavalo fue el escenario de los enfrentamientos más fuertes, pero los hechos violentos también se reportaron en el norte de Quito en la noche.
En San Miguel del Común, situado en la parroquia de Calderón al ingreso del norte de Quito, se reavivaron las manifestaciones alrededor de las 19:00. Los primeros manifestantes fueron dispersados en el peaje de Oyacoto por la Policía en la mañana.
Videos difundidos en redes sociales muestran a personas encapuchadas lanzar piedras a policías, que intentaban disperarlos. En otros clips se ve a la fuerza pública en motos enfrentarse a ciudadanos que protestaban.
A las 21:24, la Policía informó que aproximadamente 100 personas se movilizaban de manera pacífica desde San Miguel del Común, en sentido norte - sur hasta el ingreso a Calderón. "La marcha se encuentra bajo control del personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento no se han registrado incidentes", detalló.
No obstante, minutos después empezaron a reportar los enfrentamientos. Además, los ciudadanos quemaron llantas y bloquearon el paso vehicular en la zona.
Vías bloqueadas por provincias
Según el último reporte del ECU 911, los bloqueos viales se mantienen en cinco provincias de Ecuador hasta las 22:00 del lunes. Las zonas afectadas por las manifestaciones son:
AZUAY
- Cuenca: calles Simón Bolívar y Luis Cordero.
COTOPAXI
- Latacunga: sector Guaytacama.
CHIMBORAZO
- Guamote: sector caserío Hierba Buena
- Otavalo: ingreso a San Rafael; Pijal; San Eloy; partidero de Cotacachi; Gonzales Suárez-Caluquí; semáforo de Peguche; Eugenio Espejo; Panamericana y Celiano Aguinaga; Calle Sucre y EE.UU; Comando Valle del Amanecer; puente del Río Blanco, (vía rural a Quiroga).
- Antonio Ante: San Roque; semáforo de Natabuela; San Luis de Agualongo.
PICHINCHA
- Cayambe: Panamericana Norte, Santa María del Milán (peaje de Oyacoto); Cusubamba; Otón; La Bola de Guachalá.
