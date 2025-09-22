Vías bloqueadas en 5 provincias de Ecuador y violencia en Quito la noche del 22 de septiembre

Las protestas en Ecuador se tornaron violentas el lunes 22 de septiembre del 2025. Otavalo fue el escenario de los enfrentamientos más fuertes, pero los hechos violentos también se reportaron en el norte de Quito en la noche.

En San Miguel del Común, situado en la parroquia de Calderón al ingreso del norte de Quito, se reavivaron las manifestaciones alrededor de las 19:00. Los primeros manifestantes fueron dispersados en el peaje de Oyacoto por la Policía en la mañana.

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas encapuchadas lanzar piedras a policías, que intentaban disperarlos. En otros clips se ve a la fuerza pública en motos enfrentarse a ciudadanos que protestaban.

A las 21:24, la Policía informó que aproximadamente 100 personas se movilizaban de manera pacífica desde San Miguel del Común, en sentido norte - sur hasta el ingreso a Calderón. "La marcha se encuentra bajo control del personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento no se han registrado incidentes", detalló.

No obstante, minutos después empezaron a reportar los enfrentamientos. Además, los ciudadanos quemaron llantas y bloquearon el paso vehicular en la zona.

Vías bloqueadas por provincias

Según el último reporte del ECU 911, los bloqueos viales se mantienen en cinco provincias de Ecuador hasta las 22:00 del lunes. Las zonas afectadas por las manifestaciones son: