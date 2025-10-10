Este es el estado de las vías en Ecuador este viernes 10 de octubre por el paro de la Conaie
El paro de la Conaie cumple su segunda semana. Este viernes hay cierres viales en Pichincha e Imbabura, según un reporte del ECU 911.
Las vías de Imbabura son las más afectadas por el paro que protagoniza el movimiento indígena.
10 oct 2025 - 09:07
Los cierres viales continúan en el país este viernes 10 de octubre del 2025, durante el paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Según un reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 hay vías cerradas en Pichincha e Imbabura.
Una de las provincias más afectadas es Imbabura, en donde existen más cierres viales. El norte del país ha reportado millonarias pérdidas durante las dos semanas de movilizaciones, tanto en turismo como en comercio.
De acuerdo con el último reporte del ECU 911, en Imbabura hay cinco sectores con cierres viales debido a la presencia de manifestantes.
- Otavalo - González Suárez
- Zuleta - Rumipamba, vía a Ibarra - Olmedo – Cayambe
- Eje vial rural, Pucahuaycu - San Antonio
- Otavalo – Cotacachi
- Eje vial rural La Plata (Intag) - Selva Alegre
Mientras que en Pichincha, el cierres es en la zona norte, en la vía Quito – Cayambe. Los manifestantes se encuentran en el eje vial E28, una de las vías que conecta la capital con Imbabura
