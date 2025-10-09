Transporte escolar, comercial, carga pesada...; el Gobierno decreta creación de nuevo bono

El Gobierno entrega bonos a los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.

El presidente Daniel Noboa anunció, este jueves 9 de octubre del 2025, la creación de un nuevo mecanismo de compensación para los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.

A través del Decreto Ejecutivo 180, el Mandatario dispuso una transferencia monetaria mensual para los propietarios de vehículos de transporte comercial como carga pesada, liviana, mixta, transporte escolar e institucional.

"El mecanismo de compensación es de carácter económico y tiene como objetivo proteger a los prestadores del servicio de transporte comercial", señaló el Ejecutivo.

Tras el fin del subsidio al diésel, el Gobierno dispuso, el 15 de septiembre pasado, la entrega de compensaciones a los buses urbano, intraprovinciales e interprovinciales para evitar un alza de pasajes. Y este jueves 9 de octubre se suman a la entrega de bono los transportistas comerciales.

Transportistas pueden cobrar las compensaciones en efectivo

El Gobierno dice la compensación monetaria se pagará a través de transferencia bancaria o retiro en ventanilla a los beneficiarios de este nuevo bono.

En el Decreto no se detalla el valor exacto que recibirán mensaulmente cada transportista comercial. Sin embargo, se menciona que el monto se definirá en función de los volúmenes de consumo de combustible.

El Ministerio de Desarrollo Humano será responsable exclusivamente de cumplir con la gestión del pago de la transferencia monetaria y del pago en ventanilla conforme a la base de información remitida por el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

Este mecanismo de compensación para el transporte de carga pesada, carga liviana, mixto, escolar e institucional se aplicará por tres meses. Sin embargo, se podrá evaluar la necesidad de prorrogar su aplicación por tres meses más.

La eliminación del subsidio al diésel provocó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convoque a un paro desde hace 18 días. Las protestas se concentran en Imbabura.