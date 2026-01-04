Las vías de Ecuador permanecen despejadas en el último día de feriado por Año Nuevo

Las vías de Ecuador no registran congestión vial en el último día de feriado.

Las vías de Ecuador permanecen despejadas la mañana de este domingo 4 de enero de 2026, último día del feriado nacional por Año Nuevo, según reportó el Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

De acuerdo con las imágenes compartidas por el ECU911 en redes sociales, las vías se mantienen sin mayor carga vehicular desde horas de la mañana. Contrario a lo ocurrido en la víspera, cuando usuarios de redes sociales lamentaron largas filas de automotores.

Las imágenes del ECU911 muestran el tránsito fluido en las vías de Guayaquil, Carchi, Pichincha, Macas y otras ciudades.

En la noche del sábado se registraron largas filas de vehículos, según captaron las cámaras del ECU911 y videos aficionados de turistas volviendo a casa.

El Servicio Integrado de Emergencia ECU911 indicó en la noche que el alto flujo vehicular se registró en la vía a la Costa, que conecta las provincias de Guayas y Santa Elena.

Según el organismo, el tráfico fue desde la Comuna San Pablo en Santa Elena hasta Guayaquil, debido al retorno de turistas hacia el puerto principal.

Operativo en el peaje de Chongón

Ante el incremento del tránsito, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) indicó que para el domingo 4 de enero, último día del feriado, se habilitarán más cabinas en el Peaje de Chongón, para reducir los tiempos de espera.

En el sentido Santa Elena–Guayaquil estarán habilitadas nueve cabinas del peaje de las afueras de la ciudad, mientras que en el tramo Guayaquil–Santa Elena operarán cuatro cabinas, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y evitar mayores congestiones.