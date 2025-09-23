Así amanecen las vías en Ecuador este martes 23 de septiembre en medio del paro

Cierres viales esporádicos se registran en Ecuador en medio de la convocatoria a paro nacional.

Hay tensión en el norte de Ecuador luego de los disturbios registrados en Otavalo la noche del lunes. En la mañana del martes se registran cierres viales importantes.

De acuerdo con el reporte de las 06:00 del Sistema Integrado de Seguridad ECU911, varias vías registran acumulación de personas y están completamente cerradas.

Hay manifestaciones y cierre de la vía Quito - Cayambe, a la altura de Santa María del Milán, Otón y Colegio Técnico Cayambe.

También fue bloqueado el paso en la vía Tabacundo - Cajas, en la Y de Tabacundo, donde manifestantes cerraron el paso con barricadas.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) también plegó al paro y se apostó en las calles de varias ciudades.

Con banderas y quema de llantas los manifestantes bloquearon el paso en la avenida Narcisa de Jesús, en Guayaquil.

Otro grupo salió a protestar y bloqueó el paso en la vía Babahoyo - Montalvo, sector 24 de Mayo.

El paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha dejado decenas de personas detenidas.

El movimiento indígena indicó que siete nacionalidades de Pastaza plegarán al paro, luego de anunciarlo formalmente este martes.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, llamó a la unidad de los sectores para la medida de hecho.

Mientras que el presidente Daniel Noboa insistió en que no "vamos a ceder ni un milímetro" en la eliminación del subsidio al diésel y se negó a abandonar Latacunga, donde funciona la sede del Ejecutivo de manera temporal.