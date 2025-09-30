Estado de las vías en Ecuador este martes 30 de septiembre, noveno día de paro nacional

En el noveno día de paro nacional se mantienen cierres viales en puntos específicos del Ecuador. Imbabura es el epicentro de las protestas.

Este martes 30 de septiembre de 2025 se mantienen cierres y la presencia de militares y policías en zonas conflictivas.

De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, con corte a las 06:40, son:

Azuay

Cuenca - Molleturo - Naranjal, cerrada a la altura de Molleturo.

Cañar

Zhud - Cañar, cerrada en el sector de Coyoctor, Honorario Vásquez.

Cuenca - Zhud - Cochancay

Imbabura

Ibarra - Zuleta - Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente de Rumipamba

Antonio Ante - Otavalo

Ibarra - Imbaya - Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaqui

Otavalo - Cotacahi, cerrada en ambos sentidos a la altura del partidero de Cotacachi, Iluman y Peguche

Otavalo - Cajas

Eje vial rural Otavalo - Quiroga, cerrada con escombros a la altura de San Eloy y Río Blanco

Pichincha

Quito - Cayambe, cerrada en el puente San José y Loma Gorda.