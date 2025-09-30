Estado de las vías en Ecuador este martes 30 de septiembre, noveno día de paro nacional
El paro nacional contra la elimiación del subsidio al diésel cumple nueve días. El Gobierno se niega a dar marchaa atrás en la medida.
Ecuador mantiene cierres viales por el paro nacional.
30 sep 2025 - 07:05
En el noveno día de paro nacional se mantienen cierres viales en puntos específicos del Ecuador. Imbabura es el epicentro de las protestas.
Este martes 30 de septiembre de 2025 se mantienen cierres y la presencia de militares y policías en zonas conflictivas.
De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, con corte a las 06:40, son:
Azuay
- Cuenca - Molleturo - Naranjal, cerrada a la altura de Molleturo.
Cañar
- Zhud - Cañar, cerrada en el sector de Coyoctor, Honorario Vásquez.
- Cuenca - Zhud - Cochancay
Imbabura
- Ibarra - Zuleta - Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente de Rumipamba
- Antonio Ante - Otavalo
- Ibarra - Imbaya - Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaqui
- Otavalo - Cotacahi, cerrada en ambos sentidos a la altura del partidero de Cotacachi, Iluman y Peguche
- Otavalo - Cajas
- Eje vial rural Otavalo - Quiroga, cerrada con escombros a la altura de San Eloy y Río Blanco
Pichincha
Quito - Cayambe, cerrada en el puente San José y Loma Gorda.
