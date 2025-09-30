Quito: cierres viales en el redondel de la avenida Intervalles por manifestaciones

Las manifestaciones por el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llegó a Quito la mañana de este martes 30 de septiembre de 2025.

Un grupo de manifestantes se apostó en la avenida Intervalles, en el sector de Guangopolo, en el nororiente de la ciudad.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó un cierre vial en el redondel de la avenida Intervalles en el sentido norte - sur.

El cierre fue reportado alrededor de las 06:00, pero 30 minutos antes usuarios en redes sociales ya reportaron el bloqueo.