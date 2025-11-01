Estado de las vías de Ecuador este sábado 1 de noviembre del 2025, en el inicio del feriado

Las vías en el país se encuentran habilitadas en el inicio del feriado.

Este sábado 1 de noviembre comenzará un feriado de cuatro días en Ecuador. El fin de semana del sábado 1 y domingo 2 de noviembre coincidirá con el lunes 3 y martes 4 de noviembre del 2025, en los que se conmemora el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, respectivamente.

Según el reporte del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y el Servicio de Videovigilancia ECU911 hay vías que están cerradas. Por ejemplo, en Tungurahua, está restringido el paso por la vía Baños - Penipe - Riobamba por el riesgo de deslizamientos. También en el sector de San Luis, en Napo, es otra zona con un tramo de la vía cerrada.

Por parte del MIT, en cambio, se reportó cierres viales en Chimborazo en la vía E35 en el tramo Tixán - Alausí, por perdida de vía en el sector el Casual. La ruta alterna en este caso es por Guamote - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando.

El MIT también detalló que en Napo también está cerrada la vía E45 Puerto Napo - Capricho, en el sector del puente sobre el río Napo. En el lugar se realizan trabajos de rehabilitación en la mesa de la vía y el cierre será por 90 días.

En Loja, este sábado estará cerrada la vía Loja-Catamayo desde las 03:00 hasta las 17:00 debido a una Romería de la virgen de El Cisne. Los siguientes tres días de feriado la vía se habilitará por completo.

Mientras que para el norte del país, el MIT y el ECU 911 reportaron que las vías se encuentran completamente habilitadas.

Para los cuatro días, el MIT informó que ha preparado un operativo especial y una coordinación con otras entidades, maquinaria y personal en el caso de presentarse alguna emergencia.

Peajes estatales serán gratuitos

El presidente Daniel Noboa anunció el pasado jueves 30 de octubre de 2025, que durante los cuatro días de feriado de noviembre, no se cobrarán los peajes en las vías administrados por el Gobierno Nacional.

La medida estará vigente desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre del 2025, días en que el país conmemorará el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.