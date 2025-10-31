Así serán los horarios del transporte municipal en Quito durante el feriado de noviembre

El transporte municipal de Quito operará en horarios especiales durante el feriado.

Los sistemas de transporte municipal de Quito operarán durante el feriado, del 1 al 4 de noviembre. Los horarios han variado y la Empresa de Pasajeros añadió que realizarán recorridos especiales para atender a los asistentes a eventos programados.

Estos son los horarios en los que funcionarán los sistemas de transporte:

Metro de Quito

Sábado 1 de noviembre, de 07:00 a 23:00

Domingo 2 de noviembre, de 07:00 a 22:00

Lunes 3 de noviembre, de 07:00 a 22:00

Martes 4 de noviembre, de 07:00 a 22:00

Trolebús y Ecovía

Sábado 1 y martes 4 de noviembre Operarán 142 unidades: 51 del Trolebús y 91 de la Ecovía.

Troncales Trolebús y Ecovía, de 06:00 a 21:00.

Alimentadores, de 06:00 a 21:30 Domingo 2 y lunes 3 de noviembre Estarán en servicio 103 unidades: 40 de Trolebús y 63 de Ecovía.

Troncales Trolebús y Ecovía, de 06:00 a 20:00.

Alimentadores, de 06:00 a 20:30

Operación especial

Para los asistentes del festival 'Más Allá de la Vida', que se llevará a cabo en diferentes sectores de la ciudad, habrá servicio especial de alimentadores.

Sábado 1 de noviembre, el festival será en calle Junín, barrio San Marcos

Un alimentador del Trolebús saldrá desde la parada Plaza Chica y Plaza Marín hacia la terminal Quitumbe y El Labrador. Habrá tres unidades a cada punto y saldrán de 21:30 a 22:30 con intervalos de 15 minutos.

Domingo 2 de noviembre la fiesta cultural y gastronómica será en la calle Juan Rodríguez, La Mariscal

Unidades de la Ecovía partirán desde la parada Manuela Cañizares hacia la terminal Quitumbe y hacia la Río Coca. Tres unidades se desplazarán a cada punto de 20:30 a 22:30, con intervalos de 15 minutos.

Lunes 3, el festival será en La Ronda, Centro Histórico

Unidades del Trolebús saldrán desde la parada Santo Domingo en ambos sentidos, con tres unidades hacia la Terminal Quitumbe y tres hacia la Estación El Labrador, de 20:30 a 22:30, con intervalos de 15 minutos.