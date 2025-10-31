Así serán los horarios del transporte municipal en Quito durante el feriado de noviembre
Ecuador tendrá cuatro días de feriado, entre el 1 y 4 de noviembre de 2025. Durante esos días el Trolebús, Ecovía y Metro sí operarán.
El transporte municipal de Quito operará en horarios especiales durante el feriado.
Quito Informa

31 oct 2025 - 21:03
Los sistemas de transporte municipal de Quito operarán durante el feriado, del 1 al 4 de noviembre. Los horarios han variado y la Empresa de Pasajeros añadió que realizarán recorridos especiales para atender a los asistentes a eventos programados.
Estos son los horarios en los que funcionarán los sistemas de transporte:
Metro de Quito
- Sábado 1 de noviembre, de 07:00 a 23:00
- Domingo 2 de noviembre, de 07:00 a 22:00
- Lunes 3 de noviembre, de 07:00 a 22:00
- Martes 4 de noviembre, de 07:00 a 22:00
Trolebús y Ecovía
Sábado 1 y martes 4 de noviembre
- Operarán 142 unidades: 51 del Trolebús y 91 de la Ecovía.
- Troncales Trolebús y Ecovía, de 06:00 a 21:00.
- Alimentadores, de 06:00 a 21:30
Domingo 2 y lunes 3 de noviembre
- Estarán en servicio 103 unidades: 40 de Trolebús y 63 de Ecovía.
- Troncales Trolebús y Ecovía, de 06:00 a 20:00.
- Alimentadores, de 06:00 a 20:30
Operación especial
Para los asistentes del festival 'Más Allá de la Vida', que se llevará a cabo en diferentes sectores de la ciudad, habrá servicio especial de alimentadores.
- Sábado 1 de noviembre, el festival será en calle Junín, barrio San Marcos
Un alimentador del Trolebús saldrá desde la parada Plaza Chica y Plaza Marín hacia la terminal Quitumbe y El Labrador. Habrá tres unidades a cada punto y saldrán de 21:30 a 22:30 con intervalos de 15 minutos.
- Domingo 2 de noviembre la fiesta cultural y gastronómica será en la calle Juan Rodríguez, La Mariscal
Unidades de la Ecovía partirán desde la parada Manuela Cañizares hacia la terminal Quitumbe y hacia la Río Coca. Tres unidades se desplazarán a cada punto de 20:30 a 22:30, con intervalos de 15 minutos.
- Lunes 3, el festival será en La Ronda, Centro Histórico
Unidades del Trolebús saldrán desde la parada Santo Domingo en ambos sentidos, con tres unidades hacia la Terminal Quitumbe y tres hacia la Estación El Labrador, de 20:30 a 22:30, con intervalos de 15 minutos.
