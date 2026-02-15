Conozca el estado de las vías en Ecuador este segundo día de feriado de Carnaval

Por el feriado miles de familias se desplazan a otras provincias

Ecuador vive su segundo día de feriado de Carnaval, que se extenderá hasta el martes 17 de febrero de 2026. Por estos cuatro días de descanso obligatorio, miles de familias han decidido viajar a otras provincias de la Sierra, Costa y Amazonía.

El sábado 14 de febrero se produjo un caos vehicular debido a un derrumbe en la vía Calacalí - La Independencia. Esa vía que conecta la Costa con la Sierra quedó bloqueada. Esto provocó una fuerte congestión vehicular en la la vía Alóag - Santo Domingo.

Finalmente, la Prefectura de Pichincha confirmó, a las 19:30, que luego de 13 horas de limpieza de la calzada se habilitó un paso en la vía Mitad del Mundo-Río Blanco, y se logró evacuar el tráfico acumulado en el sector.

Según el reporte del ECU-911, este domingo 15 de febrero de 2026, hasta las 08:24, hay 46 vías cerradas o parcialmente habilitadas en Ecuador.

Las novedades se presentan en Azuay, Loja, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Napo, Cotopaxi, Chimborazo, Morona Santiago, Santo Domingo de los Tsáchilas, Zamora Chinchipe y Sucumbíos.

Las vías en Pichincha están habilitadas y también todas las carreteras de entrada y salida a Quito. Puede revisar el estado de vías actualizado en el siguiente enlace: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/