Las autoridades suizas trabajan para identificar a las 40 víctimas del incendio de Año Nuevo

40 fallecidos y 115 heridos fue el saldo del trágico incendio ocurrido en Suiza durante las festividades de Año Nuevo.

Las autoridades suizas trabajan este viernes para identificar a los cerca de 40 fallecidos del incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, una tragedia de "proporciones aterradoras".

La fiscal general del cantón del Valais, en el suroeste de Suiza, Béatrice Pilloud, dijo que se han movilizado importantes medios "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible".

"Este trabajo puede llevar varios días", indicó por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 115 heridos, de los que al menos 80 están en situación crítica, afirmó Mathias Reynard, presidente del gobierno regional del Valais, al diario Walliser Bote.

El incendio ocurrió el jueves 1 de enero en el bar Le Constellation de Crans-Montana, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

Se desconoce cuántas personas había en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.