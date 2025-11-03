Bomberos de Quito rescatan a 5 excursionistas extraviados en el Rucu Pichincha en el feriado
Un equipo especializado de los Bomberos ascendió al Rucu Pichincha para rescatar a las cinco personas, la noche del 2 de noviembre.
Cinco excursionistas fueron rescatados del Rucu Pichinhca, em Quito, el domingo 2 de noviembre del 2025.
Bomberos Quito
03 nov 2025
Cinco excursionistas fueron rescatados por el Cuerpo de Bomberos de Quito, la noche del domingo 2 de noviembre, tras haberse extraviado en la parte alta del Rucu Pichincha, durante el feriado nacional por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.
De acuerdo con la institución, la alerta ingresó a la central de emergencias y luego se activó un operativo de búsqueda y rescate en montaña.
Se desplegó a un equipo especializado de rescate que inició el ascenso por el Rucu Pichincha en condiciones adversas, con poca visibilidad y un terreno complicado.
“A pesar de la oscuridad y el difícil terreno, logramos localizarlos, se trataba de cinco personas que se encontraban desorientadas sin poder descender”, informó los Bomberos, a través de sus canales oficiales.
Los excursionistas, que se encontraban desorientados y sin poder descender por sus propios medios, recibieron hidratación y atención médica preventiva en el sitio antes de descender acompañados hasta un punto seguro, donde se reencontraron con sus familiares.
Para realizar excursiones a las montañas, los Bomberos recomiendan planificar las visitas con guías certificados, portar equipo adecuado y evitar subir en solitario o en horarios nocturnos.
