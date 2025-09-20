Este es el estado de las vías este sábado 20 de septiembre, tras el anuncio de un paro nacional

El Ministerio de Infraestructura y Transporte trabaja en la remoción de escombros en un deslizamiento en la vía a Baños.

Pese al anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) de realizar un paro 'inmediato e indefinido' debido a la eliminación del subsidio al diésel, las vías en el país no registran cierres este sábado 20 de septiembre del 2025.

Las actividades en el país se desarrollan con normalidad y las vías no registran cierres por presencia de manifestantes.

De acuerdo con los reportes del Sistema Integrado de Seguridad ECU911, las vías del país están completamente habilitadas. Incluso en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Carchi e Imbabura, donde en días anteriores se registraron protestas y cierres.

Cierres por deslizamientos

Sin embargo, se registran cierres por deslizamientos en la provincia de Napo, en las vías: El Reventador - Y de Baeza. Los usuarios pueden tomar como vía alterna la Y de Baeza - Y de Narupa. También hay un cierre en la vía Y de Baeza - Lago Agrio.

En Tungurahua está cerrada la vía Baños-Penipe-Riobamba, en el límite provincial entre Tungurahua y Chimborazo por deslizamientos de tierra, informó el ECU 911.

La entidad también llamó a informarse mediante canales oficiales y rechazó el uso de la imagen institucional para causar pánico en la ciudadanía.