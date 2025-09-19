Así amanecen las vías de Ecuador este viernes tras el anuncio de paro nacional

El Gobierno Nacional decretó estado de excepción en siete provincias ante el anuncio de paralización.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro 'inmediato e indefinido' la tarde del jueves. Sin embargo, este viernes 19 de septiembre de 2025 no se registran cierres viales.

A pesar de la convocatoria de paro por parte del sector indígena, este viernes las actividades a nivel nacional se desarrollan con normalidad.

De acuerdo con los reportes del Sistema Integrado de Seguridad ECU911, las vías del país están completamente habilitadas. Incluso en las provincias de Carchi e Imbabura, donde en días anteriores se registraron protestas y cierres.

Las vías de ingreso a Quito también están habilitadas y se registra presencia de policías y militares.

Ante el anuncio de la Conaie de un paro nacional, el Gobierno advirtió con sanciones a quienes paralicen servicios o cierren vías.

“El Ecuador es un Estado indivisible, y la soberanía pertenece a todos los ecuatorianos (…) Nadie está por encima de la ley”, dice una carte enviada por la Presidencia el jueves.

"Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley. Esto no es represión: es cumplirla", dijo el Gobierno.