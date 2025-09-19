Así amanecen las vías de Ecuador este viernes tras el anuncio de paro nacional
El Gobierno decretó estado de excepción en siete provincias y toque de queda en cinco de ellas en medio de anuncios de protestas.
Policía Nacional
Actualizada:
19 sep 2025 - 08:09
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro 'inmediato e indefinido' la tarde del jueves. Sin embargo, este viernes 19 de septiembre de 2025 no se registran cierres viales.
A pesar de la convocatoria de paro por parte del sector indígena, este viernes las actividades a nivel nacional se desarrollan con normalidad.
De acuerdo con los reportes del Sistema Integrado de Seguridad ECU911, las vías del país están completamente habilitadas. Incluso en las provincias de Carchi e Imbabura, donde en días anteriores se registraron protestas y cierres.
Las vías de ingreso a Quito también están habilitadas y se registra presencia de policías y militares.
Ante el anuncio de la Conaie de un paro nacional, el Gobierno advirtió con sanciones a quienes paralicen servicios o cierren vías.
“El Ecuador es un Estado indivisible, y la soberanía pertenece a todos los ecuatorianos (…) Nadie está por encima de la ley”, dice una carte enviada por la Presidencia el jueves.
"Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley. Esto no es represión: es cumplirla", dijo el Gobierno.
