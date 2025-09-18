Conaie convoca a un 'paro inmediato e indefinido' por la eliminación del subsidio al diésel

La Conaie convocó a un paro indefinido para pedir la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) resolvió convocar a un 'paro inmediato e indefinido' para rechazar la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador y exigir la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126. La decisión se tomó este jueves 18 de septiembre del 2025, durante la Asamblea Extraordinaria, que se desarrolló en la ciudad de Riobamba, en la Sierra Centro.

Los miembros de la Conaie se reunieron por más de cuatro horas en la Casa Índígena de Riobamba, para decidir si convocaban o no a una gran movilización nacional. En la sesión aprobaron un documento con 10 resoluciones.

El anuncio de la Conaie se suma al de otras organizaciones indígenas, como la de Cotacachi, que el miércoles 17 convocó a una movilización indefinida que iniciará el próximo domingo 21 de septiembre a las 22:00.

La Conaie no solo rechaza la eliminación del subsidio al diésel, sino también las "amenazas" que sus dirigentes han recibido por parte del Gobierno. Así como el extractivismo en zonas protegidas del país.

Entre las resoluciones adoptadas por la Conaie están: