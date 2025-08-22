Una vivienda destruida, heridos y dos vehículos afectados tras deflagración en Riobamba

Una vivienda de tres plantas quedó destruida tras la deflagración de un tanque de gas en Riobamba.

Un estruendo despertó a los moradores del sector Tierra Nueva, en Riobamba, tras la deflagración de un cilindro de gas en una vivienda de tres plantas. Ocurrió pasadas las 23:00 del jueves 21 de agosto del 2025.

Las paredes del departamento del último piso del inmueble quedaron completamente destruidas y se registraron daños en los enceres de la vivienda, detalló el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Dos personas resultaron heridas. Una de ellas era una mujer que intentaba calentar alimentos en su cocina, sin percatarse de la fuga, lo que provocó la explosión. Ella fue trasladada hacia una casa de salud para recibir atención especializada por las quemaduras en su cuerpo.

El ECU 911 también indicó que producto de la explosión dos autos quedaron destruidos, tras ser alcanzado por la onda expansiva.

Al lugar asistió personal del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Nacional, de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para dar asistencia a las víctimas.