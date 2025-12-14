Volcamiento de bus deja 10 personas heridas en la vía Alóag–Santo Domingo

Un bus de la cooperativa Flota Imbabura terminó volcado en mitad de la vía.

Un bus de transporte interprovincial se volcó la madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025 en la vía Alóag–Santo Domingo, a la altura del kilómetro 19, en el cantón Mejía, provincia de Pichincha. El siniestro dejó al menos 10 personas heridas y obligó al cierre total de la carretera.

Según informó el ECU 911, la alerta se registró a las 02:58, cuando se reportó desde la sala operativa de Quito la presencia de un bus virado sobre la vía, con personas atrapadas en su interior.

De forma inmediata, el sistema de emergencias coordinó la atención con las entidades de primera respuesta. Al sitio acudieron equipos del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Mejía, el Cuerpo de Bomberos de Quito y personal de Operaciones Viales (Opevial).

La Policía Nacional confirmó el cierre total de la vía en el kilómetro 19, mientras se realizaban las labores de atención de la emergencia y el retiro del vehículo siniestrado, lo que generó restricciones al tránsito en este importante eje vial que conecta la Sierra con la Costa.

Los afectados recibieron atención médica en el lugar del siniestro, sin que hasta el momento se haya detallado la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades investigan las causas del siniestro y recomendaron a los conductores circular con precaución por esta vía, especialmente durante la madrugada y en condiciones de baja visibilidad.