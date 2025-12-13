24 estudiantes heridos en siniestro de tránsito en San Miguel de Bolívar

Los afectados fueron trasladados a distintas casas de salud en Guaranda y San Miguel de Bolívar.

24 estudiantes del Instituto Nelson Torres, del cantón Cayambe, resultaron heridos en un siniestro de tránsito en la vía San Pablo Bilován, en la provincia de Bolívar, la tarde de este sábado 13 de diciembre del 2025.

Nelson Ushiña, rector de la institución académica, confirmó a Teleamazonas.com que los estudiantes viajaban a la zona para realizar prácticas académicas. Indicó que se movilizaban en un bus que sufrió un percance mecánico, por lo que fueron trasladados a otro medio de transporte en el que ocurrió el siniestro.

Se conoce que el vehículo en el que viajaban perdió pista y se volcó, dejando 24 personas heridas. Los afectados fueron trasladados a distintas casas de salud en el cantón San Miguel de Bolívar y en Guaranda para recibir atención médica.

Según Ushiña, los heridos se encuentran estables. Sin embargo, indicó que a cuatro de los afectados se los trasladó a otra casa de salud para realizar exámenes más completos para descartar afecciones mayores.