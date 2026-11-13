Volcamiento de bus en la vía a Manabí deja cuatro heridos en Pedro Carbo
El siniestro ocurrió a la altura del balneario El Puchito, en el cantón Pedro Carbo. Unidades de la CTE, del Ministerio de Salud y Bomberos se movilizaron al punto tras la alerta al ECU 911.
Un siniestro de tránsito registrado la tarde de este viernes en el kilómetro 50 de la vía a Manabí dejó cuatro personas heridas. Organismos de socorro atendieron la emergencia.
ECU 911
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Actualizado:
13 nov 2026 - 19:10
Un siniestro de tránsito registrado la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 dejó como saldo preliminar cuatro personas heridas en la provincia del Guayas.
El incidente vial ocurrió a las 15:52, según reportó la línea única para emergencias del ECU 911.
El choque o percance se suscitó específicamente en el kilómetro 50 de la vía a Manabí, a la altura del balneario El Puchito , perteneciente al cantón Pedro Carbo.
Cuatro personas heridas
Tras recibir la alerta ciudadana, la central de emergencias coordinó de inmediata la movilización de recursos y personal de primera respuesta al sitio de los hechos.
En las labores de auxiliar participaron unidades de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Cuerpo de Bomberos de Pedro Carbo.
De manera preliminar, los organismos de socorro confirmaron que cuatro personas resultaron heridas a consecuencia del impacto, descartando la existencia de personas fallecidas en la escena.
Las instituciones se mantienen en el punto realizando las diligencias y el resguardo vehicular correspondientes mientras la información continúa en desarrollo.
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