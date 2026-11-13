Volcamiento de bus en la vía a Manabí deja cuatro heridos en Pedro Carbo

Un siniestro de tránsito registrado la tarde de este viernes en el kilómetro 50 de la vía a Manabí dejó cuatro personas heridas. Organismos de socorro atendieron la emergencia.

Un siniestro de tránsito registrado la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 dejó como saldo preliminar cuatro personas heridas en la provincia del Guayas.

El incidente vial ocurrió a las 15:52, según reportó la línea única para emergencias del ECU 911.

El choque o percance se suscitó específicamente en el kilómetro 50 de la vía a Manabí, a la altura del balneario El Puchito , perteneciente al cantón Pedro Carbo.

Cuatro personas heridas

Tras recibir la alerta ciudadana, la central de emergencias coordinó de inmediata la movilización de recursos y personal de primera respuesta al sitio de los hechos.

En las labores de auxiliar participaron unidades de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Cuerpo de Bomberos de Pedro Carbo.

De manera preliminar, los organismos de socorro confirmaron que cuatro personas resultaron heridas a consecuencia del impacto, descartando la existencia de personas fallecidas en la escena.

Las instituciones se mantienen en el punto realizando las diligencias y el resguardo vehicular correspondientes mientras la información continúa en desarrollo.