EN VIVO | Sigue el minuto a minuto del partido entre Ecuador y Costa Rica

La selección de Ecuador enfrenta a Costa Rica por un partido amistoso de fecha FIFA este viernes 13 de noviembre de 2026 a las 19:00, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Esta es la primera vez que la denominada generación dorada disputará un encuentro en una de las casas más tradicionales del fútbol nacional.

La 'Tri' arribó al coloso del Batán al rededor de las 17:30. La selección costarricense por su parte llegó al recinto a las 17:00.

Ambas selecciones se encuentran realizando tareas de calentamiento y preparación física.

El partido completo lo podrás disfrutar por la señal abierta de Teleamazonas, en la página web y en las transmisiones en vivo por Youtube con la narración de Alfonso Laso y las reacciones de los periodistas digitales Karina Amaguaya y Mauricio Bayas.

Minuto a minuto: Ecuador vs Costa Rica

La selección de Ecuador y Costa Rica saltaron a la cancha. Ambas selecciones entonaron los respectivos himnos nacionales. Desde todas las localidades la hinchada canta con fervor el himno nacional.

Para este encuentro la terna arbitral esta conformada por:

Árbitro central: Roberto Perez (Perú)

Asistente 1: Stephen Atoche (Perú)

Asistente 2: Leonar Soto (Perú)

Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

VAR: Joel Alarcón (Perú)

AVAR: Augusto Menendez (Perú)

Quality Manager: Leonel Romero (Ecuador)

Minuto de silencio Ante el anuncio del fallecimiento del padre de Rodrigo Espinoza Bermeo se guarda un minuto de silencio. Las selecciones se concentran en el centro de la cancha.

Rueda el balón en el coloso de El Batán El arbitro central da inicio al encuentro amistoso entre Ecuador y Costa Rica.

Primera jugada de peligro Ecuador hace un acercamiento al arco de Costa Rica, la acción no culmina el gol, pero muestra que su estilo de juego para este partido es de ataque.

Moisés Caicedo intenta imponerse en la cancha El capitán de la selección desde la mitad de la cancha toma el balón, lo pierde y Angelo Preciado busca recuperar el esférico, nuevamente La Tri va en ataque.

Esta es la alineación confirmada de Costa Rica

En redes sociales 'La Sele' oficializó a los 11 hombres en cancha que medirán fuerzas contra Ecuador:

Este es el 11 de Ecuador

La selección ecuatoriana oficializó su 11 titular con Hernán Galíndez en el arco, Pacho, Hincapíe, Porozo, Preciado estarán en la defensa. Vite y Caicedo en el medio campo, y Angulo, Arroyo, Yeboah y Caicedo en el ataque.

¿Qué dicen las estadísticas?

Ecuador ha enfrentado a Costa Rica en tres ocaciones, todos estos encuentros en el contexto de amistosos internacionales.

El más reciente que se jugó el junio de 2026, 'La Tri' se llevó la victoria con un marcador de 3 - 1.

También se registran dos partidos en agosto y septiembre de 2011. En ambos la tricolor venció al equipo costarricense con marcadores de 2 - 0 y 4 - 0 respectivamente.