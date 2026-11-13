Lluvias fuertes y tormentas eléctricas persisten en varias provincias del país

El Inamhi emitió un nuevo reporte de monitoreo satelital advirtiendo sobre la persistencia de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias provincias del país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su informe de monitoreo satelital y pronósticos de precipitaciones para la noche de este viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026.

Las alertas advierten sobre la persistencia de lluvias intensas y tormentas eléctricas en sectores específicos de la región Litoral, Sierra y Amazonía.

Alerta en el Litoral y Costa

De acuerdo con el monitoreo satelital de la entidad emitido pasadas las 18:00 de este 13 de noviembre, se registra una marcada persistencia de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en Guayas.

En cantones como Guayaquil, Salitre y Milagro, así como en zonas de Los Ríos como Vinces y Baba.

Estas condiciones se marcan en la advertencia meteorológica vigente n.° 87. El pronóstico nocturno detallado además alertas por lluvias fuertes para:

Esmeraldas: Principalmente en el cantón Quinindé.

Principalmente en el cantón Quinindé. Guayas y Los Ríos: Con alta incidencia de precipitaciones intensas en gran parte de sus cantones .

Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas: Zonas con advertencias de lluvias fuertes y persistentes durante la madrugada

Escenario en la Sierra y Pichincha

En la región interandina, el pronóstico del Inamhi para la franja nocturna (19:00 a 07:00) señala variaciones importantes según la localidad.

En la provincia de Pichincha, se prevén lluvias fuertes en Puerto Quito, mientras que en cantones como Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos se esperan precipitaciones de intensidad normal a moderada.

Otras provincias como Bolívar, Cotopaxi y Loja también presentan alertas de nivel naranja y amarillo, a contener tanto lluvias moderadas como lloviznas aisladas en las zonas altas.

Condiciones en la Amazonía y Galápagos

Por su parte, la región amazónica mantiene pronósticos de lluvias de menor intensidad, con presencia de lloviznas y lluvias moderadas en sectores de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe.

En el archipiélago de Galápagos , el Inamhi alertó sobre la presencia de lluvias fuertes en la isla Isabela, mientras que San Cristóbal y Santa Cruz registrarán lloviznas dispersas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Inamhi.

De igual manera, recomiendan tomar precauciones ante posibles acumulación de agua e inconvenientes en las vías de circulación nacional.