Tragedia en la vía Machala-Guayaquil: volcamiento de bus deja fallecidos y heridos

Volcamiento de un bus en la vía Machala-Guayaquil deja cinco muertos y 12 heridos

Cinco personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus registrado la noche del domingo 16 de agosto en el sector Cristóbal Colón, cerca de Naranjal, en la vía que conecta Machala con Guayaquil.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:30, en el sector Puerto Inca. Según información preliminar del ECU 911, el bus se salió de la carretera y terminó volcado a un costado de la vía.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos menores de edad, el conductor y la azafata del bus. En total, cinco personas fallecieron como consecuencia del siniestro, mientras otras 12 resultaron heridas.

5 personas fallecieron después de que un bus interprovincial sufrió un accidente de tránsito en el sector Cristóbal Colón cerca de Naranjal. pic.twitter.com/MsSOkxJVEP — We News (@wenewsec) August 17, 2026

Equipos de emergencia acudieron al sitio

Tras recibir la alerta, policías, bomberos de Naranjal y personal de emergencia se movilizaron hasta el lugar para atender a las personas afectadas.

Los heridos fueron asistidos tras el volcamiento de la unidad.

De manera preliminar, se presume que una de las llantas del bus habría estallado, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad. Esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades a cargo de las investigaciones.

El siniestro generó afectaciones en la circulación por este tramo de la vía Machala-Guayaquil, mientras los equipos de emergencia atendían la escena.