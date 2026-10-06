Estas son las características de los menores con mayor riesgo de ser reclutados por el crimen

El reclutamiento de niños y adolescentes es una problemática vigente en Ecuador

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos de delincuencia organizada se ha convertido en una preocupación creciente en Ecuador.

Incluso, el 29 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una Ley para prevenir y erradicar el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales.

La reforma endurece las sanciones para quienes recluten o utilicen a menores para cometer delitos. En el caso del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena pasa de 10 a 13 años de prisión a entre 22 y 26 años.

En ese contexto, un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) permite aproximarse a las características de los menores que estarían en riesgo o que ya han sido víctimas de este delito.

El estudio fue elaborado a partir de una encuesta a 157 personas, entre ellas 108 trabajadores sociales y 49 docentes, de las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Sucumbíos.

Características de los menores

Según el informe de Unicef, el 80,3% de los casos de reclutamiento corresponde a adolescentes hombres.

En cuanto a la edad, el grupo más afectado es el de 13 a 15 años, que representa el 48,41% de los casos señalados.

El informe señala que el 63,06% de los menores reclutados presenta antecedentes o problemas relacionados con el consumo de drogas y sustancias psicotrópicas.

🇨🇴 https://t.co/xWJEwdx1Ql 👉 La destrucción de escuelas tras el terremoto en #Colombia incrementa la vulnerabilidad de miles de niños y adolescentes frente al reclutamiento por grupos armados. https://t.co/SLL1rjMPeU — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 10, 2026

A esto se suman condiciones sociales que pueden aumentar la vulnerabilidad de los menores frente a las organizaciones criminales.

Según el estudio, el 81,53% de los reclutamientos se facilita o ejecuta mediante incentivos y promesas económicas, especialmente en contextos marcados por la pobreza y la falta de oportunidades.

El informe también identifica que el 57,97% de menores en riesgo pertenecen a grupos específicos de la población. Entre ellos: Afrodescendientes, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.

Otro de los datos que recoge el estudio es que, según las personas encuestadas, el 45,22% de los menores reclutados no asiste a clases.

¿Dónde se concentra el problema?

El fenómeno ha sido identificado principalmente en Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Sucumbíos y Manabí, provincias que también enfrentan elevados niveles de violencia.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado ha advertido que las organizaciones criminales utilizan diferentes mecanismos para captar menores. Estos pueden incluir coacción, presión del entorno social y ofrecimientos de dinero.

Aunque el problema ha adquirido mayor visibilidad, Ecuador no cuenta con una cifra oficial que determine cuántos niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por organizaciones criminales.

Los homicidios de menores, sin embargo, permiten dimensionar parte del impacto y la problemática sobre esta población.

Según cifras del Observatorio de Niñez y Adolescencia, a partir de datos del Ministerio del Interior, los crímenes contra menores de 0 a 17 años pasaron de 40 casos en 2018 a 583 en 2025.

Mientras que en el primer trimestre del 2026, 305 menores de edad fueron asesinados en Ecuador. Según ese organismo, los homicidios intencionales contra niños, niñas y adolescentes registran un incremento sostenido en el país.