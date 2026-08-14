Tráiler se estrella contra fábrica de galletas en Guayllabamba y deja cuatro personas afectadas

Un tráiler impactó contra una fábrica de galletas y cuatro personas tuvieron que ser atendidas.

A las 09:00, el Cuerpo de Bomberos de Quito atendió una emergencia por un siniestro de tránsito registrado en el sector de Guayllabamba.

Según la información preliminar, un tráiler se salió de su trayectoria y terminó impactando contra una fábrica de galletas sobre la vía antigua al Quinche, en Guayllabamba.

Tras el choque, varias personas resultaron afectadas y los equipos de emergencia se desplazaron hasta el sitio para atender la emergencia y evaluar a quienes se encontraban en el lugar.

Cuatro personas resultaron heridas

Los bomberos realizaron labores para liberar a dos personas que quedaron afectadas por el impacto. Una vez fuera del lugar, los paramédicos les brindaron atención prehospitalaria.

En un primer informe el ECU 911 señaló que producto de la emergencia cuatro personas resultaron heridas, así mismo comunicaron que existe dos personas atrapadas, una en los escombros y otra en el vehículo.

Hasta el momento no se han informado detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias que provocaron el siniestro.