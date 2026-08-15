Caos vehicular en la av. Simón Bolívar por volcamiento de maquinaria pesada

Una excavadora se volcó en el carril izquierdo de la av, Simón Bolívar, sector La Argelia.

Una maquinaria pesada se volcó en la avenida Simón Bolívar, en el sector de La Argelia, en el sur de Quito, durante la tarde de este sábado 15 de agosto de 2026.

Este siniestro de tránsito ocasionó complicaciones en la movilidad de esta arteria vial de la capital. En videos se ve que hay una fila de vehículos detenidos mientras se retira la maquinaria.

Una excavadora quedó volcada sobre el carril izquierdo de la vía, lo que provocó el bloqueo de este tramo y generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.

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Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar permanece cerrado en sentido norte-sur, mientras se atiende el siniestro.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución por este sector y tomar rutas alternas mientras dure la emergencia vial.