Indignación en Quito: conductor intenta agredir a un padre frente a su hija

Conductor intenta agredir a un padre frente a su hija

El incidente ocurrió en el sector Quito Tennis el pasado 2 de abril de 2026, alrededor de las 17:30, según muestran las cámaras de seguridad difundidas en redes.

En los videos se observa cómo un vehículo se acerca de forma agresiva a otro hasta cerrarle el paso, lo que desencadena una discusión en plena vía.

Intento de agresión frente a una niña

El conductor que inició el conflicto se baja del auto y exige al otro hombre que salga del vehículo para pelear. Sin embargo, el afectado responde que no puede hacerlo porque está con su hija pequeña en el asiento trasero.

A pesar de esto, el agresor intenta abrir la puerta del vehículo, mientras la niña llora dentro, lo que ha generado una fuerte reacción de rechazo entre los usuarios en redes sociales.

Vecinos del sector intervinieron para calmar la situación y evitar que el hecho pase a mayores.

Las imágenes fueron compartidas por ciudadanos que pidieron ayuda para difundir el caso, con el objetivo de identificar al responsable y evitar que situaciones similares se repitan.