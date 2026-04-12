Dos siniestros de tránsito en Santa Elena dejan cinco fallecidos y 30 heridos
En ambos accidentes estuvieron involucrados buses de pasajeros y vehículos livianos. Uno de ellos es registró en la Ruta del Spondylus.
Equipos de socorro acuden a la vía en Santa Elena, para atender a las víctimas de un siniestro de tránsito este 12 de abril de 2026.
CTE
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Actualizada:
12 abr 2026 - 13:56
Dos siniestros de tránsito, con apenas dos horas de diferencia, se registraron en la provincia de Santa Elena.
El primero ocurrió a las 04H31 de este 12 de abril de 2026, entre un bus y un vehículo liviano, en la vía a Santa Elena, a 1 kilómetro del peaje de Olmedo. Producto del choque, cinco personas fallecieron y 29 resultaron heridas.
Sobre las 06H36, se registró el segundo siniestro en la Ruta Spondylus, a la altura de la comuna Monteverde.
Al igual que en el anterior, un bus de pasajeros y un vehículo liviano estuvieron involucrados, el impactó dejó una persona herida.
Los vehículos involucrados fueron trasladados al Centro de Retención Vehicular de Manglaralto, para los procedimientos correspondientes.
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