Dos siniestros de tránsito en Santa Elena dejan cinco fallecidos y 30 heridos

Equipos de socorro acuden a la vía en Santa Elena, para atender a las víctimas de un siniestro de tránsito este 12 de abril de 2026.

Dos siniestros de tránsito, con apenas dos horas de diferencia, se registraron en la provincia de Santa Elena.

El primero ocurrió a las 04H31 de este 12 de abril de 2026, entre un bus y un vehículo liviano, en la vía a Santa Elena, a 1 kilómetro del peaje de Olmedo. Producto del choque, cinco personas fallecieron y 29 resultaron heridas.

Sobre las 06H36, se registró el segundo siniestro en la Ruta Spondylus, a la altura de la comuna Monteverde.

Al igual que en el anterior, un bus de pasajeros y un vehículo liviano estuvieron involucrados, el impactó dejó una persona herida.

#SantaElena

Varios heridos tras un fuerte accidente de tránsito en la ruta del Spondylus a la altura de la comuna de Monteverde pic.twitter.com/jfNqmxjTOH — Ecuador Informado (@ecuainformado) April 12, 2026

Los vehículos involucrados fueron trasladados al Centro de Retención Vehicular de Manglaralto, para los procedimientos correspondientes.