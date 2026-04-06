Volcán Reventador expulsa material piroclástico este lunes 6 de abril

Las cámaras de vigilancia detectaron la expulsión de material piroclástico (rocas calientes y ceniza) en el volcán El Reventador durante las primeras horas de este lunes 6 de abril del 2026.

Hasta el momento, no existen reportes de daños ni personas afectadas en las zonas cercanas. Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada y reportar cualquier emergencia a la línea 911.

Un volcán que nunca duerme

El Reventador está ubicado a unos 90 kilómetros al este de Quito y es considerado uno de los volcanes más activos del país. De hecho, forma parte de una cadena volcánica junto al Sumaco, Pan de Azúcar y los Conos de Puyo.

Este volcán ha tenido erupciones durante siglos, aunque su ubicación aislada ha dificultado documentar toda su historia. Sin embargo, expertos estiman que ha tenido al menos 16 erupciones desde el año 1541.

La gran erupción que marcó su historia reciente

Uno de los eventos más recordados ocurrió el 3 de noviembre de 2002, cuando una fuerte erupción lanzó una columna de ceniza que alcanzó hasta 17 kilómetros de altura.

En ese momento, la ceniza incluso llegó a Quito, donde se registraron pequeñas capas de polvo volcánico. Además, los flujos de material caliente afectaron carreteras y zonas de infraestructura petrolera cercanas.

Actividad constante desde hace más de 20 años

Desde esa gran erupción, el volcán ha mantenido una actividad permanente, con emisiones de gases, ceniza y pequeñas explosiones ocasionales.

También es común observar bloques de roca incandescente que descienden por sus laderas, un comportamiento considerado normal dentro de su actual fase eruptiva.

¿Existe riesgo para la población?

Una de las razones por las que este volcán no suele representar un peligro mayor es su ubicación. El cráter está dentro de una especie de depresión natural que contiene gran parte de las explosiones y flujos de lava.

Además, se encuentra en una zona poco habitada, lo que reduce el riesgo directo para la población. Aun así, no se recomienda acercarse al volcán debido al peligro que representa su actividad.

Qué hacer ante caída de ceniza

En caso de caída de ceniza, se recomienda:

usar mascarilla

proteger los ojos

los ojos Cerrar ventanas

Cubrir recipientes de agua para evitar contaminación

También es importante evitar actividades al aire libre si la presencia de ceniza es constante.

Por ahora, la situación en el volcán Reventador se mantiene sin novedades, pero bajo vigilancia permanente.