Avalancha de nieve y hielo en el volcán Cotopaxi genera alerta entre visitantes

Técnicos de diferentes instituciones participan en el rescate de personas atrapadas por la avalancha en el volcán Cotopaxi, el 16 de marzo de 2025.

Una avalancha de nieve y hielo en el volcán Cotopaxi se registra en las últimas horas y genera preocupación entre visitantes y usuarios de redes sociales que difunden imágenes del descenso de material por las laderas del coloso.

El fenómeno ocurre en las zonas altas del volcán, donde el glaciar cubre parte de la montaña. Las imágenes muestran cómo grandes bloques de nieve se desprenden y descienden por la pendiente.

Según el vulcanólogo Mario Ruiz, del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el evento corresponde a un proceso natural asociado al comportamiento de los glaciares.

Son avalanchas que ocurren en los glaciares de los volcanes por el desprendimiento de hielo y nieve Vulcanólogo Mario Ruiz en declaraciones recogidas por el medio Primicias.

De acuerdo con el especialista, estos desprendimientos pueden producirse por la acumulación de nieve, cambios de temperatura o fracturas en el hielo, lo que provoca que parte del glaciar se desplace ladera abajo.

El volcán Cotopaxi, ubicado en la provincia del mismo nombre, alcanza cerca de 5.897 metros de altura y posee uno de los glaciares más extensos del país. Debido a su actividad y características geográficas, el coloso es uno de los volcanes más monitoreados del Ecuador.

Ruiz aclaró que este tipo de eventos no necesariamente está relacionado con un incremento en la actividad volcánica, sino con procesos naturales propios de las montañas glaciares.

Las autoridades recomiendan a los visitantes mantener precaución y seguir las indicaciones de los guías y personal del parque nacional cuando se realizan actividades en las zonas cercanas al volcán.