¿Cómo votar por el nuevo Museo Nacional del Ecuador? Guía paso a paso

Conoce el paso a paso para elegir el diseño del nuevo Museo Nacional (MuNa)

La ciudadanía ya puede participar en la elección del diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador.

Desde este 17 de julio, los ecuatorianos mayores de edad pueden ingresar a la plataforma habilitada por el Gobierno para conocer las tres propuestas finalistas y votar por la que consideran la mejor.

La consulta ciudadana permanecerá abierta durante el 17 y 18 de julio.

Además de seleccionar su proyecto favorito, los participantes podrán compartir ideas sobre cómo imaginan el futuro museo, una obra cuya apertura al público está prevista para 2029.

Tres propuestas finalistas

El Gobierno presentó las tres propuestas arquitectónicas finalistas que buscan convertirse en el diseño definitivo del Nuevo Museo Nacional del Ecuador, un proyecto que se construirá en Quito.

Los ciudadanos pueden recorrer virtualmente cada propuesta, compararlas y elegir la que consideren más representativa para el futuro espacio cultural del país. Paso a paso para votar por el nuevo Museo Nacional

Paso a paso para votar

El proceso es gratuito y toma menos de cinco minutos. Estos son los pasos:

Paso 1: Ingresa a la plataforma oficial y conoce las tres propuestas arquitectónicas finalistas.

Ingresa a la plataforma oficial y conoce las tres propuestas arquitectónicas finalistas. Paso 2: Selecciona el diseño que más te guste.

Selecciona el diseño que más te guste. Paso 3: Valida tu participación ingresando tu número de cédula y fecha de nacimiento . El voto es anónimo y está dirigido a ciudadanos ecuatorianos mayores de edad.

Valida tu participación ingresando tu y . El voto es anónimo y está dirigido a ciudadanos ecuatorianos mayores de edad. Paso 4: Comparte cómo te gustaría que sea el futuro Museo Nacional y qué espacios consideras importantes para este proyecto.

Equipo arquitectónico: B720-ARQUITECTURA Y LERA MuNa Equipo arquitectónico: MARIO CUCINELLA ARCHITECTS MuNa Equipo arquitectónico: SANAA+A0-CPA-JHS MuNa

Fechas clave del proyecto

La consulta ciudadana estará habilitada únicamente durante el 17 y 18 de julio.

Posteriormente, el proceso contempla la adjudicación del proyecto durante el segundo trimestre, el inicio de la construcción en el último trimestre del año y la apertura oficial del museo en 2029.

Con esta consulta, el Gobierno busca que los ecuatorianos participen en la selección del diseño que dará forma al nuevo Museo Nacional del Ecuador, una obra que aspira a convertirse en un referente arquitectónico y cultural del país.

Las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma oficial, revisar las propuestas y registrar su voto dentro del plazo establecido.