¿Cómo votar por el nuevo Museo Nacional del Ecuador? Guía paso a paso
Los ecuatorianos solo tienen este 17 y 18 de julio para ingresar a la plataforma y votar por su diseño favorito del nuevo Museo Nacional.
Conoce el paso a paso para elegir el diseño del nuevo Museo Nacional (MuNa)
MuNa
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Actualizado:
17 jul 2026 - 13:53
La ciudadanía ya puede participar en la elección del diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador.
Desde este 17 de julio, los ecuatorianos mayores de edad pueden ingresar a la plataforma habilitada por el Gobierno para conocer las tres propuestas finalistas y votar por la que consideran la mejor.
La consulta ciudadana permanecerá abierta durante el 17 y 18 de julio.
Además de seleccionar su proyecto favorito, los participantes podrán compartir ideas sobre cómo imaginan el futuro museo, una obra cuya apertura al público está prevista para 2029.
Tres propuestas finalistas
El Gobierno presentó las tres propuestas arquitectónicas finalistas que buscan convertirse en el diseño definitivo del Nuevo Museo Nacional del Ecuador, un proyecto que se construirá en Quito.
Los ciudadanos pueden recorrer virtualmente cada propuesta, compararlas y elegir la que consideren más representativa para el futuro espacio cultural del país. Paso a paso para votar por el nuevo Museo Nacional
Paso a paso para votar
El proceso es gratuito y toma menos de cinco minutos. Estos son los pasos:
- Paso 1: Ingresa a la plataforma oficial y conoce las tres propuestas arquitectónicas finalistas.
- Paso 2: Selecciona el diseño que más te guste.
- Paso 3: Valida tu participación ingresando tu número de cédula y fecha de nacimiento. El voto es anónimo y está dirigido a ciudadanos ecuatorianos mayores de edad.
- Paso 4: Comparte cómo te gustaría que sea el futuro Museo Nacional y qué espacios consideras importantes para este proyecto.
Fechas clave del proyecto
La consulta ciudadana estará habilitada únicamente durante el 17 y 18 de julio.
Posteriormente, el proceso contempla la adjudicación del proyecto durante el segundo trimestre, el inicio de la construcción en el último trimestre del año y la apertura oficial del museo en 2029.
Con esta consulta, el Gobierno busca que los ecuatorianos participen en la selección del diseño que dará forma al nuevo Museo Nacional del Ecuador, una obra que aspira a convertirse en un referente arquitectónico y cultural del país.
Las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma oficial, revisar las propuestas y registrar su voto dentro del plazo establecido.
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