Carlos Montalvo renuncia a la dirección del Museo Nacional

Carlos Montalvo renunció a su cargo de director del Museo Nacional desde el 13 de julio.

Carlos Montalvo presentó su renuncia irrevocable al cargo de director del Museo Nacional del Ecuador (MuNa). La decisión fue anunciada mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que informó que dejó sus funciones el lunes 13 de julio de 2026 por iniciativa propia.

En el documento, Montalvo afirmó que su salida no respondió a presiones y explicó que decidió cerrar esta etapa para asumir nuevos retos profesionales.

"Por propia iniciativa y sin presión de tipo alguno, he presentado mi renuncia irrevocable a la Dirección del Museo Nacional", indicó Montalvo.

"Es el momento de buscar otros rumbos y regresar a la vida académica. Agradezco haber tenido la oportunidad de servir a la ciudadanía desde tal posición" Carlos Montalvo

Montalvo es un reconocido arqueólogo con trayectoria académica. Obtuvo un doctorado (Ph.D.) en la Universidad de Roma La Sapienza, en Italia.

Ha desarrollado investigaciones en áreas como arqueología, informática aplicada, sistemas de información geográfica (SIG), modelado 3D y análisis de materiales arqueológicos.

La salida de Montalvo se produce pocos días después de la renuncia de Romina Muñoz, quien dejó el cargo de viceministra de Cultura el pasado 9 de julio.

Gobierno rechaza diseño ganador del Museo Nacional

Ambas dimisiones ocurren en un contexto marcado por la controversia generada tras la elección del anteproyecto arquitectónico 'Ecos del Sol' para construir el nuevo Museo Nacional del Ecuador. La propuesta recibió críticas en redes sociales y posteriormente el Gobierno anunció que ese diseño no será ejecutado.

El 14 de julio de 2026, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, informó que nueve propuestas arquitectónicas continúan en competencia y ratificaron su participación en la fase final, en la que se elegirá el diseño definitivo del Museo Nacional, que está previsto que se construya en el sector La Pradera.