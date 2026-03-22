Yanna Guillín gana carrera en Bolivia corriendo con anaco

Lo que empieza como un viaje familiar se convierte en una historia de orgullo, esfuerzo y representación. La ecuatoriana Yanna Guillín participa en el Extreme Trail Running en Bolivia, su segunda competencia internacional, y deja una marca difícil de olvidar.

La carrera no es sencilla: 35 kilómetros de recorrido en condiciones extremas, atravesando lluvia, nevada y montaña, hasta alcanzar uno de los puntos más altos de la Cordillera del Tunari.

UNA META MÁS ALLÁ DEL DEPORTE

Más que una competencia, la participación de Guillín representa disciplina, resistencia y determinación.

En medio de un entorno desafiante, logra completar la ruta, convirtiéndose en la única mujer en finalizar ese trayecto y, además, en la ganadora de la categoría.

CORRER CON IDENTIDAD

Yanna compite usando anaco, una prenda tradicional andina, llevando su identidad cultural en cada paso. Su presencia no solo destaca por el rendimiento deportivo, sino también por el mensaje que transmite.

Correr en estas condiciones ya implica un desafío físico, pero hacerlo manteniendo sus raíces visibiliza una forma de resistencia cultural que rompe estereotipos y prejuicios.

UNA HISTORIA QUE INSPIRA

Para su familia, acompañarla en este proceso es también parte del logro. Verla alcanzar la cima en condiciones extremas convierte la experiencia en un momento inolvidable.

Su historia no solo habla de deporte, sino de perseverancia, identidad y orgullo. Lo conseguido por Yanna Guillín va más allá de una medalla.

Su participación abre camino para otras mujeres, especialmente aquellas que buscan representar su cultura en espacios donde históricamente no han sido visibles.