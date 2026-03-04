Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Ciclismo

Richard Carapaz se estrenó en 2026 en el Trofeo Laigueglia ganado por Santiago Buitrago

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, del EF Education-EasyPost, completó la prueba en la posición 29, a 1:38 minutos del ganador 

El ciclista Richard Carapaz inició su calendario de competencias en 2026

Tomado de redes sociales

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

04 mar 2026 - 20:56

Unirse a Whatsapp

Richard Carapaz debutó en la temporada 2026 este miércoles 4 de marzo en el Trofeo Laigueglia. El campeón olímpico y ganador del Giro de Italia 2019 retrasó su inicio por motivos familiares y enfrentó un exigente recorrido de 192 kilómetros en Liguria, Italia, con ascensos clave como Colla Micheri, Capo Mele y Cipressa.

Richard Carapaz, del EF Education-EasyPost, completó la prueba en la posición 29, a 1:38 minutos del ganador. Fue el mejor ubicado de su equipo, EF Education-EasyPost. La carrera, de 192 km, presentó un trazado explosivo con múltiples subidas cortas y técnicas que definieron la prueba.

El Trofeo Laigueglia es una clásica de un día con perfil ondulado y finales selectivos. Forma parte de la UCI ProSeries y sirve como prueba inicial para muchos corredores que apuntan a carreras de etapa posteriores.

Carapaz volvió a competencia tras el fallecimiento de su madre a finales de enero de 2026. En redes sociales, la 'Locomotora del Carchi' indicó que cada logro en 2026 será un homenaje a su madre.

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), de 26 años, se impuso en solitario en la 63ª edición del Trofeo Laigueglia con un tiempo de 04:38:50 horas.  Buitrago atacó en los últimos kilómetros tras el ascenso final de Capo Mele y mantuvo la ventaja hasta la meta en Laigueglia.

