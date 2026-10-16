Adulto mayor quedó con una reja incrustada en el muslo tras caer de un árbol en Guayaquil

Un adulto mayor quedó con una reja metálica incrustada en el muslo luego de caer desde la cima de un árbol que podaba por su cuenta.

El accidente ocurrió mientras realizaba estos trabajos para retirar las hojas y ramas que habían crecido y caían sobre el techo de su vivienda.

Tras la caída, el hombre quedó sobre una estructura metálica con puntas en la parte superior. Estas se incrustaron en su muslo y en la parte baja del glúteo, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para realizar las labores de rescate.

Bomberos rescataron al adulto mayor

El personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió al sitio para liberar al hombre de la estructura metálica.

Durante el procedimiento, los rescatistas lograron retirar la pieza que tenía incrustada en la parte baja del glúteo; sin embargo, la que atravesaba la zona del muslo permaneció en su cuerpo.

Debido a esta situación, el adulto mayor fue trasladado en ambulancia al hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde los especialistas debían evaluar la lesión y determinar cómo retirar la reja sin ocasionar mayores complicaciones.

El mayor Julio Jalón, del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, informó que el paciente se encontraba estable hasta el momento de su traslado. El hombre estuvo acompañado por sus familiares durante la atención de la emergencia.

Varios moradores salieron de sus viviendas para observar lo ocurrido. Según comentaron, el adulto mayor acostumbraba a subir al árbol para podarlo él mismo, una actividad que realizaba de manera frecuente antes de que ocurriera este accidente.

Cuerpo de bomberos asistiendo la emergencia en Guayaquil. Macarena Larrea Cuerpo de bomberos asistiendo la emergencia en Guayaquil. Macarena Larrea

Bomberos recomiendan solicitar la poda de árboles

Ante el crecimiento de la vegetación durante la época de lluvias, el mayor Julio Jalón recomendó a la ciudadanía evitar realizar trabajos de poda en altura sin las medidas de seguridad necesarias.

El funcionario señaló que los ciudadanos pueden comunicarse con el Municipio de Guayaquil para solicitar la poda correspondiente cuando los árboles crezcan demasiado o sus ramas representen un riesgo para las viviendas.

La recomendación busca prevenir accidentes durante estas labores, especialmente cuando las personas suben a los árboles por sus propios medios y quedan expuestas a caídas que pueden provocar lesiones graves, como ocurrió en este caso.