¿Habrá cortes de luz por el mantenimiento eléctrico en Ecuador el sábado 17 de octubre?

El sistema de transmisión eléctrica entrará en mantenimiento este sábado 17 de octubre.

El Sistema de Transmisión Eléctrica en Ecuador entrará en mantenimiento este sábado 17 de octubre del 2026, según lo anunció el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lo que podría provocar interrupciones temporales del suministro en determinados sectores de Ecuador.

Sin embargo, los trabajos no implican necesariamente apagones generalizados ni permiten, por sí solos, resolver los problemas de abastecimiento que enfrenta el país durante el estiaje.

Los trabajos de mantenimiento se anunciaron en medio de las restricciones al consumo eléctrico que está vigente para el sector industrial de alto y mediano voltaje y de la disminución de los caudales que alimentan las principales centrales hidroeléctricas del país.

Aunque estas tareas forman parte del funcionamiento habitual de la red eléctrica, especialistas consultados por Teleamazonas advierten que su impacto dependerá de las instalaciones intervenidas, la planificación técnica y las alternativas disponibles para mantener el suministro.

Tras el anuncio, el Ministerio de Ambiente y Energía no ha dado respuestas sobre qué trabajos se realizarán, qué sectores podrán quedarse sin sin electricidad y cuánto durarán las interrupciones.

¿En qué consiste el mantenimiento del STE?

Para comprender el alcance de los trabajos anunciados es necesario distinguir dos componentes del sistema eléctrico: la generación y la transmisión.

La generación consiste en producir electricidad mediante centrales hidroeléctricas, termoeléctricas u otras fuentes. La transmisión, en cambio, permite transportar esa energía desde las centrales hasta las redes que abastecen a ciudades, industrias y otros consumidores.

El mantenimiento de la transmisión incluye inspecciones, pruebas técnicas, reparaciones y sustitución de componentes en líneas de alta tensión, transformadores y subestaciones.

Andrés Pogo, experto energético, explica que estas intervenciones buscan reducir el riesgo de fallas y mantener la seguridad de las instalaciones.

Los trabajos deben coordinarse entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y las empresas distribuidoras, de acuerdo con las instalaciones involucradas.

Primero se identifican los equipos que necesitan intervención, luego se establece una programación y se evalúan las posibilidades de mantener el servicio mediante otras rutas de suministro.

"Un mantenimiento bien planificado no necesariamente implica cortes de electricidad", señala Pogo. El especialista explica que existen mecanismos operativos que permiten ejecutar determinadas intervenciones sin interrumpir el abastecimiento a los usuarios.

¿El mantenimiento eléctrico puede provocar apagones?

Sí, aunque no todos los trabajos requieren suspender el suministro. Cuando es necesario intervenir equipos energizados, determinadas líneas o subestaciones pueden quedar temporalmente fuera de servicio para proteger al personal técnico y evitar accidentes.

En esos casos, el sistema puede recurrir a otras instalaciones para transportar la electricidad. Pero si no existen rutas alternativas suficientes, pueden producirse cortes programados en las zonas abastecidas por la infraestructura intervenida.

Pablo Arias, ingeniero eléctrico y académico, explica que este tipo de procedimientos pueden requerir interrupciones de tres o cuatro horas en determinados sectores, dependiendo de las características de los trabajos.

El especialista considera que la actual situación energética podría aprovecharse para intervenir instalaciones que necesitan mantenimiento desde hace tiempo.

No obstante, cuestiona la falta de información específica sobre las operaciones anunciadas. Arias y Pogo coinciden en que sin conocer los lugares y horarios de intervención, las empresas y los hogares tienen dificultades para anticipar posibles afectaciones.

¿Cómo se planifican los mantenimientos eléctricos?

Según información oficial, el Cenace tiene entre sus funciones autorizar los mantenimientos programados y emergentes de los equipos del Sistema Nacional Interconectado.

Para los trabajos programados, las empresas deben presentar un plan semanal, registrar la solicitud correspondiente y coordinar con las compañías que puedan resultar afectadas.

Este procedimiento permite evaluar las condiciones de operación antes de retirar temporalmente una instalación del servicio.

Según el informe anual de CENACE de 2025, se ejecutaron 4 987 mantenimientos en distintos componentes del sistema eléctrico. De ese total, 282 requirieron desconectar carga por razones operativas o de seguridad.

¿Qué consecuencias puede tener para los hogares?

David Benavides, coordinador académico de la Escuela de Riesgos de Desastres de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), plantea que las intervenciones deben analizarse más allá de sus efectos técnicos.

El especialista identifica cinco dimensiones de vulnerabilidad relacionadas con el sistema eléctrico: física, social, ambiental, económica y política.

Desde el ámbito social, advierte que una interrupción puede tener consecuencias especialmente graves para hospitales, personas que utilizan equipos médicos, estudiantes y familias con recursos limitados.

En el sector económico, las suspensiones pueden alterar los procesos productivos, afectar las ventas de pequeños comercios y generar gastos adicionales para quienes necesitan fuentes alternativas de electricidad.

Benavides señala que no todos los consumidores tienen las mismas posibilidades de afrontar un corte de luz, por lo que considera necesario incorporar medidas de protección para los grupos más vulnerables.

También insiste en que las autoridades deben informar anticipadamente qué trabajos se realizarán, cuáles serán sus resultados esperados y cuánto tiempo podrían durar las interrupciones.

Para el académico, la gestión de riesgos no consiste únicamente en reparar los equipos, sino también en anticipar las consecuencias que una falla o una suspensión del servicio puede tener sobre la población.