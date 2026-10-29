Clases virtuales por las lluvias este viernes 30 de octubre en cuatro cantones de Guayas

Las clases serán no presenciales el viernes 30 de octubre de 2026 en Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón.

Las clases serán no presenciales este viernes 30 de octubre de 2026 en Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón, debido a las fuertes lluvias y al riesgo de inundaciones en la provincia del Guayas.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, confirmó la decisión la noche del jueves 29 de octubre, con base en las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La medida busca precautelar la seguridad de estudiantes, docentes y familias ante las condiciones climáticas previstas para las próximas horas.

¿Qué pasará con los colegios particulares y universidades?

Alcívar aclaró que las unidades educativas particulares, universidades e institutos podrán decidir si mantienen las clases presenciales, considerando las condiciones de seguridad de sus respectivas comunidades educativas.

Por ello, los estudiantes y representantes deberán estar atentos a las disposiciones que comuniquen sus instituciones para la jornada del viernes.

En otras zonas de la Costa ecuatoriana que registren afectaciones por las lluvias, se aplicará el protocolo de contingencia educativa de manera focalizada. Las decisiones serán comunicadas por los distritos del Ministerio de Educación.