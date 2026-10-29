Liga argentina vuelve a cambiar su formato para la próxima temporada

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una variante de formato en su campeonato de primera división con miras a la temporada 2027, aunque descartó la posibilidad de una reducción de 30 a 20 equipos.

Se mantendrán los torneos Apertura y Clausura, pero dejarán de disputarse en dos zonas de 15 clubes. En su lugar, volverá el sistema de todos contra todos, con 29 fechas y una jornada adicional de clásicos.

También se mantendrá el sistema de playoffs para las rondas decisivas, por lo que el torneo Apertura finalizará su etapa regular en la fecha 15, y allí los 16 mejores de la tabla pasarán a disputar las eliminatorias a duelo directo por el título.

En el segundo semestre, el Clausura arrancará desde la fecha 16 pero sin arrastrar los puntos del Apertura y, del mismo modo, tras la jornada 30 se realizarán los playoffs hasta conocer al campeón.

Además, se mantendrá el título de Liga para el equipo que finalice primero en la Tabla Anual al cabo de las 30 fechas. De ese modo, la temporada consagrará tres campeones: los ganadores del Apertura y el Clausura, y el vencedor de la clasificación anual.

Aún resta confirmar qué sucederá con el sistema de descensos, que por el momento tiene uno por tabla del año, y otro por el promedio de los puntos sumados en las últimas tres temporadas.

"Solamente River planteó la postura de un torneo de 20 equipos. En la mesa dirigencial se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Y salvo River, ningún club estaba de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino", destacó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, después de la reunión de comité ejecutivo.

"Se ha escuchado la opinión de todos los clubes y de todos los socios de esos clubes. Creemos que así será todavía más competitivo que el que tenemos", expresó Malaspina.

En contexto, la temporada 2027 tendrá entonces dos fechas menos que la actual (con dos torneos de 16 jornadas cada uno en su fase regular).

Por otro lado, no habrá modificaciones en cuanto a la clasificación a las copas internacionales, con boleto a la Libertadores para los tres campeones mencionados, más el ganador de la Copa Argentina y el segundo y tercero de la Tabla Anual -éste acude a la fase 2-, y del cuarto al noveno de la Anual a la Copa Sudamericana.