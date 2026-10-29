Acumulación de agua en distintos sectores del norte de Quito por lluvias este jueves 

Lluvia y tormenta eléctrica en distintos sectores del norte de Quito este jueves 29 de octubre.

Las intensas lluvias que se registran en Quito la tarde de este jueves 29 de octubre del 2026 generaron acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad.

Según el último reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, en sectores como La Y, y las avenidas de la Prensa, Occidental, Seis de Diciembre se registra acumulación de agua.

Las lluvias se intensificaron pasado el mediodía y se presentó también una tormenta eléctrica en el norte de la ciudad.

De acuerdo con el reporte del ECU 911, hubo acumulación de agua en la avenida Mariscal Sucre a pocas cuadras del ingreso al centro comercial El Bosque. El agua en la calzada dificultó el tránsito de vehículos en la zona.

También hubo acumulaciones de agua en la avenida La Prensa y la calle Zamora, en la avenida Rumihurco y en la Galo Plaza Lasso, entre otros sectores.

De acuerdo con el monitoreo satelital del Inamhi, se prevé que las lluvias continúen durante las próximas horas en Pichincha y otras provincias de la Sierra.