¿Mar agitado durante el feriado? Estos son los días de mayor oleaje en las playas de Ecuador

El Inocar prevé condiciones de mar agitado durante el 30 y 31 de octubre de 2026 en las costas de Ecuador.

Las condiciones del mar cambiarán durante el feriado de noviembre en Ecuador. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) prevé mar agitado el viernes 30 y sábado 31 de octubre.

El pronóstico es durante el período comprendido entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 2026, cuando los ecuatorianos disfrutarán del descanso por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

¿Qué días habrá mayor oleaje en Ecuador?

De acuerdo con el pronóstico del Inocar, el oleaje provendrá principalmente del suroeste y tendrá variaciones de intensidad durante los cinco días.

Para el viernes 30 y sábado 31 de octubre se esperan condiciones de mar agitado en la costa ecuatoriana.

Mientras tanto, desde el domingo 1 hasta el martes 3 de noviembre, las condiciones disminuirían a un estado de mar moderado.

Sin embargo, el estado del mar puede variar entre playas, por lo que se recomienda revisar los avisos locales antes de ingresar al agua.

¿Qué precauciones deben tomar los turistas?

Ante las condiciones previstas, se recomienda respetar las banderas de seguridad colocadas en las playas, seguir las indicaciones de los salvavidas y evitar ingresar al mar en zonas restringidas.

También es importante prestar atención a las corrientes de resaca y evitar acercarse a sectores donde las olas rompen con fuerza.

El Inocar mantiene el monitoreo de las condiciones oceanográficas, por lo que los turistas y pescadores deben estar atentos a posibles actualizaciones durante el feriado.