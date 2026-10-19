Fuertes lluvias en Guayaquil dejan 57 puntos inundados y siete árboles caídos

Distintas calles de Guayaquil amanecieron inundadas este lunes 19 de octubre del 2026.

Las intensas lluvias registradas en Guayaquil durante la madrugada de este lunes 19 de octubre de 2026 provocaron inundaciones, caída de árboles y daños en las vías. Según el primer balance de Segura EP, se identificaron 57 puntos con acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad.

Las precipitaciones alcanzaron los 170,37 milímetros hasta las 08:00, una cantidad equivalente a 170,37 litros de agua por metro cuadrado, de acuerdo con el reporte difundido por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal.

Uno de los incidentes más importantes ocurrió en la parroquia Tenguel, donde el incremento del caudal del río del mismo nombre provocó su desbordamiento y dejó siete sectores afectados por inundaciones.

¿Qué afectaciones dejaron las lluvias en Guayaquil?

El balance preliminar de las autoridades municipales identifica varios incidentes relacionados con las precipitaciones.

Balance de emergencias hasta las 08:00, según Segura EP:

57 puntos con acumulación de agua

Siete sectores inundados en Tenguel

Cinco árboles caídos

Dos socavones

Las acumulaciones de agua han complicado la movilidad en diferentes puntos de Guayaquil. A esto se suman cinco árboles derribados y dos socavones, que representan riesgos adicionales para conductores y peatones.

Segura EP informó que sus equipos mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la atención de los incidentes reportados.

Ante las dificultades para circular por calles inundadas, el COE Cantonal pidió a la población limitar sus desplazamientos durante la emergencia.

Las autoridades también recomendaron a conductores reducir la velocidad y evitar transitar por sectores donde el agua impida identificar el estado de la calzada.

Además, el organismo sugirió a empresas e instituciones educativas evaluar la posibilidad de desarrollar sus actividades de manera virtual mientras persistan las afectaciones.

En el caso de los establecimientos educativos, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ya dispuso la suspensión de clases presenciales este lunes en los planteles de las zonas 5 y 8 que se encuentren inundados o tengan dificultades de acceso.

La medida educativa no comprende automáticamente a todas las instituciones de Guayaquil, sino a aquellas afectadas por las condiciones climáticas.