Guayaquil: dos aprehendidos tras persecución policial en la avenida Francisco de Orellana

Dos hombres fueron aprehendidos tras una persecución policial en el norte de Guayaquil, que quedó registrada en videos de cámaras de seguridad.

El operativo se inició tras un presunto robo a una mujer en el sector de Guayacanes y terminó en la avenida Francisco de Orellana.

La información fue difundida por el ministro del Interior, John Reimberg, y la Policía Nacional.

Las imágenes muestran el seguimiento al vehículo negro, la intervención de los uniformados y el momento en que los ocupantes son interceptados.

¿Dónde comenzó la persecución policial?

Según información proporcionada por el jefe del Distrito Modelo, coronel Patricio Simaña Villareal, el hecho se originó en Guayacanes, en las calles Antonio Parra y callejón 20A.

En ese lugar, personal policial habría observado un robo. Los agentes reaccionaron para detener a los sospechosos, quienes se movilizaban en un vehículo negro.

Sin embargo, los ocupantes habrían desobedecido las órdenes policiales de detenerse. Esta situación dio inicio a una persecución que se extendió por varias calles del norte de la ciudad.

Balacera en exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo

Así fue la persecución en la avenida Francisco de Orellana

Los videos difundidos muestran a los uniformados siguiendo al vehículo mientras intentaban impedir que continuara la huida.

El seguimiento avanzó hasta la avenida Francisco de Orellana, donde el tráfico dificultó la circulación del automotor.

Las imágenes registran las maniobras de los policías para interceptar el vehículo y las órdenes que daban a sus ocupantes. Finalmente, los agentes lograron cerrarles el paso y detener la marcha.

Cuando el automóvil quedó inmovilizado, uno de los sospechosos abrió la puerta e intentó escapar a pie.

Los uniformados reaccionaron y lograron detenerlo antes de que huyera, mientras otro agente ordenaba al segundo ocupante que bajara del vehículo.

Uno de los sospechosos habría amenazado a los policías

Entre los nuevos detalles del caso, el jefe del Distrito Modelo señaló que uno de los sospechosos habría apuntado con un revólver a los uniformados durante la persecución.

Este hecho habría ocurrido mientras los agentes intentaban detener el vehículo y sus ocupantes continuaban la huida.

¿Qué encontraron durante el operativo?

Tras la aprehensión, los uniformados identificaron que el vehículo utilizado por los sospechosos tenía un reporte de robo.

Además, entre los indicios levantados constan un arma de fuego, seis cartuchos y dos teléfonos celulares, según la información difundida sobre el procedimiento.

Los dos aprehendidos quedaron a órdenes de las autoridades

De acuerdo con los reportes publicados, uno de los aprehendidos registra antecedentes por robo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. También se informó que los sospechosos registran antecedentes por otros delitos, entre ellos intimidación.

Los dos hombres fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, junto con los indicios encontrados, para continuar con el procedimiento legal correspondiente.