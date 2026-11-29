Para la jornada electoral de este domingo 29 de noviembre de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) publicó el pronóstico diurno de precipitaciones comprendido entre las 07:00 y las 19:00.
El informe precisa el rango horario de mayor intensidad por provincia y cantón, advirtiendo que durante el resto del día las lluvias pueden presentarse con menor fuerza o no registrarse.
La escala oficial clasifica el fenómeno en lluvias leves (amarillo), lluvia moderada (naranja), lluvia fuerte (rojo) y tormenta (gris).
Pronóstico de lluvias en la Sierra
En la región Interandina, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán durante la tarde y con alertas rojas por lluvias fuertes en cantones de Pichincha y Loja:
|Provincia
|Reporte
|Azuay (durante la tarde)
|Lluvia moderada en Camilo Ponce Enríquez y Pucará; lluvia leve en Chordeleg, Cuenca, El Pan, Girón, Guachapala, Gualaceo, Nabón, Oña, San Fernando, Santa Isabel, Sevilla de Oro y Sígsig.
|Bolívar (durante la tarde)
|Lluvia moderada en Caluma, Chillanes, Chimbo, Echeandía, Las Naves y San Miguel; lluvia leve en Guaranda.
|Carchi (durante la tarde)
|Lluvia moderada en Mira y Tulcán; lluvia leve en Espejo y San Pedro de Huaca.
|Cañar (durante la tarde)
|Lluvia moderada en La Troncal; lluvia leve en Azogues, Biblián, Cañar, Déleg y Suscal.
|Chimborazo (durante el final de la tarde)
|Lluvia moderada en Cumandá, Guano y Pallatanga; lluvia leve en Alausí, Chunchi, Colta, Guamote, Penipe y Riobamba.
|Cotopaxi (durante la tarde)
|Lluvia moderada en La Maná y Pangua; lluvia leve en Latacunga, Salcedo, Saquisilí y Sigchos.
|Imbabura (durante la tarde)
|Lluvia moderada en Antonio Ante, Cotacachi, Las Golondrinas y Otavalo; lluvia leve en Ibarra, Pimampiro y Urcuquí.
|Loja (durante la tarde)
|Lluvia fuerte en Calvas, Celica, Pindal, Puyango, Sozoranga y Zapotillo; lluvia moderada en Catamayo, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Macará, Olmedo y Paltas; lluvia leve en Loja, Quilanga y Saraguro.
|Pichincha (durante la tarde)
|Lluvia fuerte en Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos; lluvia moderada en Pedro Moncayo y Puerto Quito; lluvia leve en Cayambe.
|Tungurahua (durante la tarde)
|Lluvia moderada en Cevallos, Mocha y Tisaleo; lluvia leve en Ambato, Baños de Agua Santa, Patate, Quero y San Pedro de Pelileo.
```[cite: 2, 3, 4]
Pronóstico de lluvias en la Costa y Galápagos
En el Litoral y la región Insular, el mayor riesgo de precipitaciones se prevé durante la tarde o hacia el final de la tarde, con episodios de lluvia fuerte en sectores de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas:
|Provincia
|Reporte
|El Oro (durante la tarde)
|Lluvia moderada en Atahualpa, Balsas, Chilla, Las Lajas, Marcabelí, Pasaje, Piñas y Portovelo; lluvia leve en Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Machala, Santa Rosa y Zaruma.
|Esmeraldas (durante el final de la tarde)
|Lluvia fuerte en San Lorenzo; lluvia moderada en Eloy Alfaro, Quinindé y Río Verde; lluvia leve en Atacames, Esmeraldas y Muisne.
|Guayas (durante el final de la tarde)
|Lluvia moderada en Alfredo Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, El Empalme, Gral. Antonio Elizalde, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Marcelino Maridueña, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Salitre, Samborondón, Santa Lucía y Simón Bolívar; lluvia leve en Balao, Daule, Durán, El Piedrero, El Triunfo, Guayaquil, Milagro, Naranjal, Naranjito, Puná, San Jacinto de Yaguachi y Tenguel de Guayaquil.
|Los Ríos (durante el final de la tarde)
|Lluvia fuerte en Quevedo, Quinsaloma y Ventanas; lluvia moderada en Baba, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Urdaneta, Valencia y Vinces.
|Manabí (durante la tarde)
|Lluvia moderada en 24 de Mayo, Bolívar, El Carmen, Flavio Alfaro, Manga del Cura, Olmedo, Paján, Pichincha y Santa Ana; lluvia leve en Chone, Jama, Jipijapa, Junín, Montecristi, Pedernales, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte y Tosagua.
|Santa Elena (durante la tarde)
|Lluvia leve en Santa Elena.
|Santo Domingo de los Tsáchilas (durante el final de la tarde)
|Lluvia fuerte en Santo Domingo; lluvia moderada en La Concordia.
|Galápagos (durante el final de la tarde / 06h00 a 18h00)
|Lluvia moderada en Isabela y Santa Cruz; lluvia leve en San Cristóbal.
Pronóstico de lluvias en la Amazonía
En las provincias amazónicas predominarán las lluvias moderadas y leves entre la mañana y la tarde:
|Provincia
|Reporte
|Morona Santiago (durante la mañana y tarde)
|Lluvia moderada en Huamboya, Limón Indanza, Logroño, Pablo Sexto, Palora, San Juan Bosco, Santiago, Taisha y Tiwintza; lluvia leve en Gualaquiza, Morona y Sucúa.
|Napo (durante la mañana y tarde)
|Lluvia leve en toda la provincia.
|Orellana (durante la mañana)
|Lluvia moderada en toda la provincia.
|Pastaza (durante el final de la tarde)
|Lluvia moderada en toda la provincia.
|Sucumbíos (durante la mañana)
|Lluvia moderada en Cascales, Lago Agrio, Putumayo, Shushufindi y Sucumbíos; lluvia leve en Cuyabeno y Gonzalo Pizarro.
|Zamora Chinchipe (durante la mañana y tarde)
|Lluvia moderada en Centinela del Cóndor, Chinchipe, Nangaritza, Palanda, Paquisha, Yantzaza y Zamora; lluvia leve en El Pangui y Yacuambi.
Recomendaciones para los votantes este domingo
Dado que los mayores acumulados y lluvias fuertes en varias provincias coinciden con el horario de la tarde, las autoridades sugieren acudir a votar durante las primeras horas del día, llevar paraguas o ropa impermeable, verificar previamente si su recinto electoral fue reubicado por el invierno y circular con precaución en vías propensas a acumulación de agua o deslizamientos.