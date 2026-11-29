Inamhi detalló el pronóstico de lluvias por cantón para la jornada electoral de este 29 de noviembre

Para la jornada electoral de este domingo 29 de noviembre de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) publicó el pronóstico diurno de precipitaciones comprendido entre las 07:00 y las 19:00.

El informe precisa el rango horario de mayor intensidad por provincia y cantón, advirtiendo que durante el resto del día las lluvias pueden presentarse con menor fuerza o no registrarse.

La escala oficial clasifica el fenómeno en lluvias leves (amarillo), lluvia moderada (naranja), lluvia fuerte (rojo) y tormenta (gris).

Pronóstico de lluvias en la Sierra

En la región Interandina, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán durante la tarde y con alertas rojas por lluvias fuertes en cantones de Pichincha y Loja:

Provincia Reporte Azuay (durante la tarde) Lluvia moderada en Camilo Ponce Enríquez y Pucará; lluvia leve en Chordeleg, Cuenca, El Pan, Girón, Guachapala, Gualaceo, Nabón, Oña, San Fernando, Santa Isabel, Sevilla de Oro y Sígsig. Bolívar (durante la tarde) Lluvia moderada en Caluma, Chillanes, Chimbo, Echeandía, Las Naves y San Miguel; lluvia leve en Guaranda. Carchi (durante la tarde) Lluvia moderada en Mira y Tulcán; lluvia leve en Espejo y San Pedro de Huaca. Cañar (durante la tarde) Lluvia moderada en La Troncal; lluvia leve en Azogues, Biblián, Cañar, Déleg y Suscal. Chimborazo (durante el final de la tarde) Lluvia moderada en Cumandá, Guano y Pallatanga; lluvia leve en Alausí, Chunchi, Colta, Guamote, Penipe y Riobamba. Cotopaxi (durante la tarde) Lluvia moderada en La Maná y Pangua; lluvia leve en Latacunga, Salcedo, Saquisilí y Sigchos. Imbabura (durante la tarde) Lluvia moderada en Antonio Ante, Cotacachi, Las Golondrinas y Otavalo; lluvia leve en Ibarra, Pimampiro y Urcuquí. Loja (durante la tarde) Lluvia fuerte en Calvas, Celica, Pindal, Puyango, Sozoranga y Zapotillo; lluvia moderada en Catamayo, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Macará, Olmedo y Paltas; lluvia leve en Loja, Quilanga y Saraguro. Pichincha (durante la tarde) Lluvia fuerte en Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos; lluvia moderada en Pedro Moncayo y Puerto Quito; lluvia leve en Cayambe. Tungurahua (durante la tarde) Lluvia moderada en Cevallos, Mocha y Tisaleo; lluvia leve en Ambato, Baños de Agua Santa, Patate, Quero y San Pedro de Pelileo. ```[cite: 2, 3, 4]

Pronóstico de lluvias en la Costa y Galápagos

En el Litoral y la región Insular, el mayor riesgo de precipitaciones se prevé durante la tarde o hacia el final de la tarde, con episodios de lluvia fuerte en sectores de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas:

Provincia Reporte El Oro (durante la tarde) Lluvia moderada en Atahualpa, Balsas, Chilla, Las Lajas, Marcabelí, Pasaje, Piñas y Portovelo; lluvia leve en Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Machala, Santa Rosa y Zaruma. Esmeraldas (durante el final de la tarde) Lluvia fuerte en San Lorenzo; lluvia moderada en Eloy Alfaro, Quinindé y Río Verde; lluvia leve en Atacames, Esmeraldas y Muisne. Guayas (durante el final de la tarde) Lluvia moderada en Alfredo Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, El Empalme, Gral. Antonio Elizalde, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Marcelino Maridueña, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Salitre, Samborondón, Santa Lucía y Simón Bolívar; lluvia leve en Balao, Daule, Durán, El Piedrero, El Triunfo, Guayaquil, Milagro, Naranjal, Naranjito, Puná, San Jacinto de Yaguachi y Tenguel de Guayaquil. Los Ríos (durante el final de la tarde) Lluvia fuerte en Quevedo, Quinsaloma y Ventanas; lluvia moderada en Baba, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Urdaneta, Valencia y Vinces. Manabí (durante la tarde) Lluvia moderada en 24 de Mayo, Bolívar, El Carmen, Flavio Alfaro, Manga del Cura, Olmedo, Paján, Pichincha y Santa Ana; lluvia leve en Chone, Jama, Jipijapa, Junín, Montecristi, Pedernales, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte y Tosagua. Santa Elena (durante la tarde) Lluvia leve en Santa Elena. Santo Domingo de los Tsáchilas (durante el final de la tarde) Lluvia fuerte en Santo Domingo; lluvia moderada en La Concordia. Galápagos (durante el final de la tarde / 06h00 a 18h00) Lluvia moderada en Isabela y Santa Cruz; lluvia leve en San Cristóbal.

Pronóstico de lluvias en la Amazonía

En las provincias amazónicas predominarán las lluvias moderadas y leves entre la mañana y la tarde:

Provincia Reporte Morona Santiago (durante la mañana y tarde) Lluvia moderada en Huamboya, Limón Indanza, Logroño, Pablo Sexto, Palora, San Juan Bosco, Santiago, Taisha y Tiwintza; lluvia leve en Gualaquiza, Morona y Sucúa. Napo (durante la mañana y tarde) Lluvia leve en toda la provincia. Orellana (durante la mañana) Lluvia moderada en toda la provincia. Pastaza (durante el final de la tarde) Lluvia moderada en toda la provincia. Sucumbíos (durante la mañana) Lluvia moderada en Cascales, Lago Agrio, Putumayo, Shushufindi y Sucumbíos; lluvia leve en Cuyabeno y Gonzalo Pizarro. Zamora Chinchipe (durante la mañana y tarde) Lluvia moderada en Centinela del Cóndor, Chinchipe, Nangaritza, Palanda, Paquisha, Yantzaza y Zamora; lluvia leve en El Pangui y Yacuambi.

Recomendaciones para los votantes este domingo

Dado que los mayores acumulados y lluvias fuertes en varias provincias coinciden con el horario de la tarde, las autoridades sugieren acudir a votar durante las primeras horas del día, llevar paraguas o ropa impermeable, verificar previamente si su recinto electoral fue reubicado por el invierno y circular con precaución en vías propensas a acumulación de agua o deslizamientos.